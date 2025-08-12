Φωτιά στην Ζάκυνθο: Περίπου 20 χλμ. το πύρινο μέτωπο – Κάηκαν σπίτια στον Αγαλά, εκκενώθηκαν καταλύματα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ζάκυνθο και το οποίο εκτείνεται σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στα 20 χιλιόμετρα.

«Πρόκειται για ένα μεγάλο, ενιαίο μέτωπο» λένε εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και αναμένεται η νύχτα να είναι δύσκολη. Στον Αγαλά, το οποίο έχει εκκενωθεί από νωρίς το πρωί, κάηκαν σπίτια, ενώ στάχτη έχουν γίνει πολλά στρέμματα δάσους και καλλιεργειών.

Από το πρωί έχουν κινητοποιηθεί όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ζακύνθου, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, εναέρια μέσα επιχειρούσαν ρίψεις νερού.

Το πύρινο μέτωπο έχει διασπαστεί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ: Ένα μέτωπο βρίσκεται στον Αγαλά με κατεύθυνσή προς Κερί, το δεύτερο στο Κοιλιώμενο και το τρίτο προς το χωριό της Λιθακιάς.

Συνολικά επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 15 οχήματα, μαζί με εθελοντικές ομάδες και πεζοπόρα τμήματα, ενώ από την πλευρά του δήμου Ζακύνθου και της περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου, συνδράμουν πολλές υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Έχουν εκκενωθεί όλα τα τουριστικά καταλύματα που βρίσκονται στην περιοχή Αγαλά και Κερί, με τους τουρίστες να μεταφέρονται σε άλλα ξενοδοχεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέχρι στιγμής, σοβαρές ζημιές έχει υποστεί ένα σπίτι και ένα εστιατόριο της περιοχής, ενώ οι φλόγες έχουν προκαλέσει ζημιές σε στάβλους και παραθεριστικές κατοικίες.

Σύμμαχος των πύρινων μετώπων είναι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην Ζάκυνθο και οι οποίοι αλλάζουν διαρκώς κατεύθυνση.

«Στάχτη» η ταβέρνα «Δαμιανός»

Η μανία της φωτιάς στη Ζάκυνθο, κατέστρεψε ολοσχερώς την ταβέρνα «Δαμιανός», η οποία είναι χτισμένη επάνω από τις φημισμένες Σπηλιές του Δαμιανού. Στην ίδια περιοχή κάηκαν ακόμη δύο σπίτια.

Όπως μεταδίδει το imerazante, η ιστορική ταβέρνα βρίσκεται στην περιοχή του Αγαλά και για δεκαετίες υπήρξε κομμάτι της γαστρονομικής και πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού, με την αγάπη και την φιλοξενία των ιδιοκτητών.