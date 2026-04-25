Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Θα γίνει αυτοψία και αναπαράσταση στο ξενοδοχείο – Οι αντιφάσεις και τα ερωτήματα

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Κεφαλονιά, Αργοστόλι, 19χρονη, Μυρτώ, θάνατος

Δέκα ημέρες μετά τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, τα αναπάντητα ερωτήματα για το τι πραγματικά έγινε το μοιραίο βράδυ στο δωμάτιο 10 του ξενοδοχείου στο Αργοστόλι, παραμένουν, καθώς οι τρεις συλληφθέντες δίνουν διαφορετικές εκδοχές, ακόμα και για το ποιος κάλεσε το ασθενοφόρο.

Τα κενά και οι αντιφάσεις στις απολογίες των κατηγορουμένων έκαναν την ανακρίτρια να ανοίξει νέο κύκλο καταθέσεων ενώ θα γίνει αυτοψία και αναπαράσταση στο κατάλυμα όπου κατέρρευσε η 19χρονη Μυρτώ.

«Εγώ αποφάσισα να πάρω ασθενοφόρο και οι άλλοι δύο μου είπαν ότι φοβούνται να πάρουμε το ΕΚΑΒ για να μην μπλέξουν. Εγώ επέμενα. Πράγματι κάλεσα και έδωσα το κινητό μου στον 26χρονο για να μιλήσει», λέει ο 23χρονος.

Από την πλευρά του, ο 26χρονος αναφέρει: «Εγώ του είπα να πάρουμε το ΕΚΑΒ. Ο 23χρονος είχε κάτσει ακίνητος, είχε πάθει σοκ. Φοβόταν να μιλήσει και έτσι κάλεσα εγώ από το κινητό του. Μετά είπα στον 22χρονο ‘’πάρε τη ζακέτα της κοπέλας, άνοιξε πόρτες’’ κι εγώ την πήρα αγκαλιά και έτρεξα γρήγορα κάτω»

Ο 26χρονος παραδέχτηκε πως εκείνος πήγε τα ναρκωτικά και τις δύο φορές στο δωμάτιο αλλά παρά τις πιέσεις της ανακρίτριας δεν αποκάλυψε ποιος του τα έδωσε. «Δεν είμαι έμπορος αλλά μπορώ να πάρω κάποιο τηλέφωνο για να βρω ναρκωτικές ουσίες. Δεν μπορώ να πω από ποιον γιατί φοβάμαι για την οικογένεια μου».

 

Οι καταθέσεις για τον 66χρονο

Και ο 23χρονος πάντως φαίνεται πως δεν λέει όλη την αλήθεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός πως στην πρώτη του κατάθεση στην αστυνομία δεν μίλησε καθόλου για τον 66χρονο από την Πρέβεζα με τον οποίο μίλησε πολλές φορές μέσα στη νύχτα.

«Εντωμεταξύ δεν μου το είχε κλείσει το τηλέφωνο. Δεν μου το έκλεισε δηλαδή μιλάγαμε και μου λέει ‘’φτάνω στο νοσοκομείο αλλά είναι η αστυνομία απ’ έξω’’ και τον ρώτησα κι εγώ ‘’γιατί είναι η αστυνομία απ’ έξω; τι έχει γίνει;’’ μου λέει ‘’φοβάμαι να πάω’’», είχε δηλώσει ο 66χρονος.

Αφού ο 66χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως για να καταθέσει, ο 23χρονος αποφάσισε να μιλήσει γι’ αυτόν στην ανακρίτρια. «Ήξερα ότι είναι ευκατάστατος αλλά δεν ξέρω με τι ασχολείται ο 66χρονος. Το βράδυ που ήμασταν στο κατάλυμα μιλούσε η Μυρτώ μαζί του, δεν ήξερα τι έλεγαν. Είχαν ήδη ανταλλάξει τηλέφωνα από όταν εγώ ήμουν στην Αθήνα και μιλούσαν πλέον οι δύο τους».

«Η κοπέλα τσακωνόταν με κάποιον στο τηλέφωνο»

Παράλληλα ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας αποκάλυψε πως εκείνο το βράδυ με κάποιον τσακωνόταν στο τηλέφωνο η Μυρτώ.

«Η κοπέλα τσακωνόταν με κάποιον στο τηλέφωνο. Κάποιον έβριζε. Δεν γνώριζα ότι μιλούσε με τον 66χρονο».

Ο 66χρονος που έκανε βιντεοκλήση μαζί της την ώρα που κατέρρευσε ισχυρίστηκε ότι ήταν ήρεμη και σε καλύτερη κατάσταση από την πρώτη φορά που της μίλησε.

«Με παίρνει βιντεοκλήση από ένα δωμάτιο όπου είναι σε ένα κρεβάτι ντυμένη. Σε καλύτερη κατάσταση. Μου λέει ‘’να, βρήκα δωμάτιο. Είμαι εντάξει’’. Λέω εντάξει, να χαλαρώσεις. Καλό ύπνο και τα υπόλοιπα. Και εκεί που μίλαγε κάτι πήγε να μου πει. Ακούω να ανοίγει η πόρτα. Ακούω έναν θόρυβο, να το πω κι έτσι. Υποθέτω ότι άνοιξε η πόρτα ότι κάποιος μπήκε. Και μου έκλεισε την βιντεοκλήση απότομα. Έτσι ήταν η τελευταία φορά που την είδα». 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

περισσότερα
22:55 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κρήτη

Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Κρήτης το βράδυ του Σαβ...
18:02 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Βίντεο από την στιγμή που άνδρας απειλεί πολίτες με όπλο ρέπλικα

Βίντεο ντοκουμέντα από το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (25/04) στο Γενικό Κ...
17:48 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Ακαθάριστα οικόπεδα: Όλα όσα προβλέπει η νέα ΚΥΑ – Οι προθεσμίες, οι απαιτούμενες εργασίες και τα πρόστιμα

Δημοσιεύτηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προληπτική πυροπροστασία ιδιοκτησιών, τις υ...
17:08 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Αναστάτωση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Άνδρας απειλούσε πολίτες με όπλο ρέπλικα

Πανικός επικράτησε το πρωί του Σαββάτου (25/04) στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όταν έν...
MUST READ

