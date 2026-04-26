ΟΦΗ: Τα έσοδα που έχουν εξασφαλίσει οι Κρητικοί

Ο ΟΦΗ εξασφάλισε ευρωπαϊκή συμμετοχή και δημιούργησε νέες, σημαντικές οικονομικές προοπτικές για τον σύλλογο. Η παρουσία του σε league phase διοργάνωσης της UEFA ενισχύει άμεσα τα ταμεία του και δίνει μεγαλύτερη ευχέρεια στον αγωνιστικό και διοικητικό σχεδιασμό της επόμενης περιόδου.

Μόνο από τη συμμετοχή του στη league phase του Conference League, οι Κρητικοί αναμένεται να εισπράξουν περίπου 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το ποσό προστίθενται ακόμη 175.000 ευρώ από τη συμμετοχή στη διαδικασία των playoffs, ενώ επιπλέον έσοδα προκύπτουν από το λεγόμενο value pillar, το οποίο συνδέεται με την εμπορική αξία της αγοράς και τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Το οικονομικό όφελος μπορεί να γίνει ακόμη μεγαλύτερο, αν ο ΟΦΗ πετύχει την υπέρβαση. Αν η κρητική ομάδα καταφέρει να περάσει τα playoffs του Europa League, τότε θα εξασφαλίσει σαφώς υψηλότερα εγγυημένα έσοδα, τα οποία πλησιάζουν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ μόνο από τη συμμετοχή στη league phase της διοργάνωσης. Σε αυτά θα προστεθούν εκ νέου τα 175.000 ευρώ από τα playoffs, αλλά και τα επιπλέον ποσά από το value pillar.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη συνιστά μια ουσιαστική οικονομική ανάσα για τον σύλλογο. Παράλληλα, δημιουργεί νέα δεδομένα για τον σχεδιασμό του ΟΦΗ και ενισχύει τη δυναμική του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

