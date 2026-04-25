ΟΦΗ: Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των Κρητικοί για τον ιστορικό θρίαμβο

Ο ΟΦΗ έζησε μια ιστορική βραδιά μετά τη νίκη του επί του ΠΑΟΚ στην παράταση και την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη ολοκλήρωσε την προσπάθειά της με τον καλύτερο τρόπο και επιστρέφει στο Ηράκλειο με το δεύτερο Κύπελλο στην ιστορία του συλλόγου.

Το τελευταίο σφύριγμα του Ευαγγέλου βρήκε τους παίκτες του ΟΦΗ να πανηγυρίζουν την επιτυχία τους μαζί με τον κόσμο της ομάδας. Οι ποδοσφαιριστές έγιναν ένα με τους φιλάθλους τους, ενώ πολλοί δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη συγκίνησή τους και ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς.

Οι φίλοι του ΟΦΗ είχαν δώσει από πριν το δικό τους σύνθημα για τον τελικό, λέγοντας: «Το Κύπελλο θα πάρουμε στο Πανθεσσαλικό». Μετά τη νίκη της ομάδας τους, το σύνθημα αυτό απέκτησε άλλη διάσταση και έγινε: «Το Κύπελλο σηκώσαμε στο Πανθεσσαλικό»!

⚫️💥 Οι πανηγυρισμοί των Κρητικών μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας μετά από 39 χρόνια pic.twitter.com/gbOnLoOXU8 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 25, 2026

Ξεχωριστή θέση στους πανηγυρισμούς είχε ο Χρήστος Κόντης, τον οποίο οι φίλοι της ομάδας αποθέωσαν για ακόμη μία φορά. Ο προπονητής του ΟΦΗ άκουσε το όνομά του από την εξέδρα, με τον κόσμο να του αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο που είχε στη μεγάλη επιτυχία.

Έντονα φορτισμένη ήταν και η εικόνα του αντιπροέδρου της ΠΑΕ, Ηλία Πουρσανίδη, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα χαράς μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο ΟΦΗ έκλεισε έτσι μια βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη της ομάδας και του κόσμου της.