ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 2-3: Κυπελλούχοι Ελλάδος οι Κρητικοί για δεύτερη φορά στην ιστορία τους

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας της σεζόν 2025-26, καθώς νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-2 στην παράταση του τελικού στο Πανθεσσαλικό. Η ομάδα της Κρήτης πήρε το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της και επέστρεψε στην κορυφή του θεσμού για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1986-87. Παράλληλα, η ομάδα του Χρήστου Κόντη εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης τη νέα χρονιά.

Ο τελικός είχε υψηλό ρυθμό, ανατροπές και έντονα συναισθήματα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Οι δύο ομάδες πρόσφεραν πλούσιο θέαμα, όμως ο ΟΦΗ ήταν εκείνος που άντεξε περισσότερο και έφτασε στην κατάκτηση του τροπαίου μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, με τους φίλους του να στήνουν γιορτή στις εξέδρες του Βόλου.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα, αλλά ο ΟΦΗ απάντησε άμεσα

Ο ΠΑΟΚ έδειξε από νωρίς τις επιθετικές του διαθέσεις και απείλησε πρώτος στο 4ο λεπτό με τον Κεντζιόρα. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ζίβκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας συνεργάστηκαν όμορφα, όμως η τελική προσπάθεια δεν βρήκε στόχο.

Η υπεροχή του «Δικεφάλου» απέδωσε καρπούς στο 15ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο Κεντζιόρα πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Μιχαηλίδης βρέθηκε στο πίσω δοκάρι, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Ο ΟΦΗ αντέδρασε σταδιακά και ισορρόπησε τον ρυθμό. Αρχικά προειδοποίησε με προσπάθεια του Φούντα, ενώ στο 28ο λεπτό έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ο Σενγκέλια γύρισε παράλληλα την μπάλα από τα δεξιά, ο Φούντας εκτέλεσε, η μπάλα κόντραρε στον Κεντζιόρα, όμως ο ίδιος παίκτης πήρε ξανά την κατοχή και με εύστοχο πλασέ έκανε το 1-1.

Οι Κρητικοί πίεσαν και για δεύτερο γκολ πριν από την ανάπαυλα. Στο 40ό λεπτό, ο Σενγκέλια δημιούργησε ξανά και ο Φούντας σημάδεψε το δοκάρι του Τσιφτσή. Ο ΠΑΟΚ απάντησε στο 44ο λεπτό με τον Κωνσταντέλια, αλλά το σουτ του πέρασε ελάχιστα έξω. Έτσι, το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες στο 1-1.

Ο Νους γύρισε το ματς, ο Γερεμέγεφ έστειλε τον τελικό στην παράταση

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με εκατέρωθεν ευκαιρίες. Ο Τάισον απείλησε πρώτος για τον ΠΑΟΚ, ενώ αμέσως μετά ο ΟΦΗ απάντησε με συνεργασία Σενγκέλια και Φούντα, χωρίς όμως ο Νους να βρει καθαρό τελείωμα.

Στο 50ό λεπτό, η ομάδα του Ηρακλείου ολοκλήρωσε την ανατροπή. Ο Σενγκέλια γέμισε στην περιοχή, ο Σαλσέδο έδωσε με κεφαλιά πάσα στον Νους και εκείνος, αφού κατέβασε την μπάλα με το στήθος, την έστειλε στα δίχτυα με προβολή για το 2-1. Ο Αργεντινός ξέσπασε στους πανηγυρισμούς και έζησε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή με τον κόσμο του ΟΦΗ.

Στη συνέχεια, ο ρυθμός έπεσε. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να πιέσει για την ισοφάριση, όμως ο ΟΦΗ έβγαλε μεγάλη αμυντική προσήλωση, περιόρισε τους χώρους και άντεξε στην πίεση. Στο 88ο λεπτό, ο Κωστούλας απομάκρυνε την μπάλα πάνω στη γραμμή και κράτησε το προβάδισμα της ομάδας του.

Ωστόσο, στις καθυστερήσεις ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει. Ο Μαντί Καμαρά έκανε εξαιρετική ενέργεια μέσα στην περιοχή, γύρισε την μπάλα στη μικρή περιοχή και ο Γερεμέγεφ σκόραρε προ κενής εστίας για το 2-2, στέλνοντας τον τελικό στην παράταση.

Ο Ισέκα χάρισε το Κύπελλο στον ΟΦΗ

Η παράταση είχε ένταση, κούραση και ελάχιστα ρίσκα από τις δύο πλευρές. Οι παίκτες έδειξαν επηρεασμένοι από την πίεση της στιγμής και οι φάσεις ήταν περιορισμένες στο πρώτο δεκαπεντάλεπτο.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους της παράτασης. Ο Χατσίδης βρήκε την μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή, ο Ευαγγέλου υπέδειξε πέναλτι μετά από παρέμβαση του VAR και ο Ισέκα ανέλαβε την εκτέλεση. Ο παίκτης του ΟΦΗ ευστόχησε από την άσπρη βούλα και έγραψε το 3-2, βάζοντας την ομάδα του ξανά μπροστά στο σκορ.

Στο δεύτερο δεκαπεντάλεπτο, ο ΠΑΟΚ ανέβασε τις γραμμές του και έψαξε το γκολ της ισοφάρισης. Ο ΟΦΗ, όμως, διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά του, κράτησε το αποτέλεσμα και πανηγύρισε μια ιστορική κατάκτηση. Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα της Κρήτης επέστρεψε στους τίτλους έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες και έκλεισε τη βραδιά με έναν από τους σημαντικότερους θριάμβους της ιστορίας της.