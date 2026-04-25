ΟΦΗ: Εξασφάλισε την συμμετοχή του σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας, νίκησε τον ΠΑΟΚ στον Βόλο με ανατροπή και εξασφάλισε το «καλό» εισιτήριο για το Europa League. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πέτυχε μια ιστορική επιτυχία και επιστρέφει στο Ηράκλειο με τον τίτλο και με ευρωπαϊκή προοπτική.

Η κρητική ομάδα, πέρα από την κατάκτηση του τροπαίου, κέρδισε θέση στα play offs του Europa League. Παράλληλα, εξασφάλισε παρουσία σε league phase διοργάνωσης της UEFA, αφού ακόμη και στο δυσμενές σενάριο αποκλεισμού θα συνεχίσει στο Conference League.

Η εξέλιξη αυτή άλλαξε άμεσα τα δεδομένα και στα play offs 5-8 του πρωταθλήματος. Η 5η θέση δεν οδηγεί πλέον στο Conference League, με αποτέλεσμα η διαδικασία να χάνει ουσιαστικά το ευρωπαϊκό της ενδιαφέρον. Έτσι, ο Άρης μένει εκτός Ευρώπης, ενώ ο Λεβαδειακός και ο Βόλος χάνουν οριστικά τις ελπίδες τους.

Πλέον, η 4η θέση οδηγεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, ενώ η 3η θέση οδηγεί στον αντίστοιχο γύρο του Europa League. Ο ΟΦΗ, με την κατάκτηση του Κυπέλλου, δεν πήρε μόνο έναν τίτλο. Ο σύλλογος διαμόρφωσε και τον νέο ευρωπαϊκό χάρτη της επόμενης σεζόν.

Tα ευρωπαϊκά εισιτήρια της Stoiximan Super League