H Realnews αυτής της Κυριακής (26/4/2026)

Με τίτλο: «Ο Ερντογάν κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο!» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews. Τα αδιέξοδα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής επαναφέρουν το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Πρόκληση επί του πεδίου με την παρενόχληση ολλανδικού πλοίου από τουρκική φρεγάτα σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας.

– Η Αγκυρα διπλασίασε τις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου σε σχέση με πέρυσι, στέλνοντας ακόμα και οπλισμένα F-16 στην περιοχή ανάμεσα σε Λέσβο και Χίο.

– Επίθεση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδα με αφορμή τη δημοσιοποίηση των χαρτών της Ελληνικής Επιθεώρησης Αλιείας.

– Εκνευρισμός στην Αγκυρα μετά την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα και την αναθεώρηση της στρατηγικής συμμαχίας Ελλάδας – Γαλλίας, αλλά και μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τον ρόλο της χώρας μας και τα σχόλιά του για τον Ελληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

