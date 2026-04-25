Grand Hotel – επόμενα επεισόδια: Η Κυβέλη και ο Ρήγας σχεδιάζουν τον γάμο τους

Νάντια Ρηγάτου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

GRAND HOTEl

Καθηλωτικές οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς “Grand Hotel” από Δευτέρα εως Τετάρτη στις 21:00 στον Αντ1.

Καθώς ο Πέτρος και η Αλίκη τρέχουν να σβήσουν την φωτιά, γίνονται αυτόπτες μάρτυρες του εμπρησμού.

Ο Πέτρος θα επιτεθεί στον Μάρκο και τον Νώντα και η εξέλιξη θα είναι πολύ επικίνδυνη… Ο Μάρκος καταφεύγει στο σπίτι του και συλλαμβάνεται. Προκειμένου να γλιτώσει, κατηγορεί τον Πέτρο για επίθεση και ο αστυνόμος Κομνηνός δεν έχει άλλη επιλογή απ’ το να στείλει σήμα για τη σύλληψή του.

Ο Πέτρος κινδυνεύει και η Αλίκη τον προτρέπει να φύγει όσο γίνεται πιο γρήγορα για να γλιτώσει…

Η Αλίκη προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον Πέτρο στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν καταφέρνει να τον βρει. Η εξαφάνιση του μικρού Γεώργιου έχει προκαλέσει πανικό στο ξενοδοχείο… Η Κυβέλη και ο Ρήγας σχεδιάζουν τον γάμο τους, έχοντας πια τις άδειες στα χέρια τους.

Οι υποψίες για την απαγωγή του μικρού Γεώργιου στρέφονται προς την Ελένη και τον Βλάσση, ενώ στο ξενοδοχείο καταφθάνει μια γυναίκα από το παρελθόν του Άρη… Το τηλεγράφημα που έστειλε η Αλίκη στον Πέτρο για να μιλήσουν πριν φύγει, το λαμβάνει η μητέρα του στη Θεσσαλονίκη…

Η αγωνία της Αλίκης για τον Πέτρο κορυφώνεται, την ώρα που εκείνος έχει ήδη φύγει κυνηγημένος στο εξωτερικό. Η Κυβέλη έρχεται αντιμέτωπη με την οργή των παιδιών της, αλλά είναι αποφασισμένη να παντρευτεί τον Ρήγα, αδιαφορώντας για το σκάνδαλο που θα προκαλέσει.

Ο Χρόνης δέχεται ασφυκτικές πιέσεις και εκβιασμούς από τον Χατζημήτρο. Η αρπαγή του μικρού Γεώργιου προκαλεί πανικό και έντονες συγκρούσεις, με τις υποψίες να στρέφονται προς κάθε κατεύθυνση.

Η Αλίκη στέλνει γράμμα στον Πέτρο, ενώ κι εκείνος προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί της από την Βουλγαρία. Η Σμαρούλα, με σύμμαχο την Μαρίνα, κάνει τα πάντα για να αποτρέψει την επικοινωνία του γιου της με την Αλίκη.

Ο Βαγγέλης κάνει τα πάντα για να πείσει τον Χρόνη να μην παραιτηθεί και ζητά τη βοήθεια του Χαραλάμπη που σκέφτεται ένα σχέδιο για να αντιμετωπίσουν τον Χατζημήτρο.

Ο Ιορδάνης μαθαίνει για την εγκυμοσύνη της Αλίκης και προτρέπει τον Άρη να ρωτήσει την Θάλεια εάν υπάρχει τρόπος να μάθουν την πατρότητα του παιδιού. Η απάντησή της θα τον ξαφνιάσει…

