Grand Hotel: Αλέξανδρος και Ρήγας σε έναν άνευ προηγουμένου ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Νέο επεισόδιο έρχεται απόψε στον ΑΝΤ1 και τη σειρά Grand Hotel.

Όσα θα δούμε στο αποψινό (21/04) επεισόδιο (105)

Η Κυβέλη θέτει ένα τεράστιο δίλημμα στον Αλέξανδρο προκειμένου να αποσύρει τη μήνυση που έκανε εναντίον του Ρήγα. Ο Άρης, φορτισμένος, προσπαθεί να πείσει την Αλίκη να πει στον Πέτρο για την εγκυμοσύνη της.

Ο Πέτρος μαθαίνει ότι η Μαρίνα συνάντησε την Αλίκη και γίνεται έξαλλος μαζί της… Εκείνη του αποκαλύπτει πως είναι ερωτευμένη μαζί του. Ο Χατζημήτρος, αποφασισμένος να τελειώσει μια και καλή με τους πρόσφυγες, δίνει εντολή στον Μάρκο να βάλει φωτιά και να κάψει τον μαχαλά την ώρα που θα γίνεται ο γάμος του με την Μελίνα… Η Σοφία βλέπει τον Αλέξανδρο να μπαίνει στο ξενοδοχείο με τον μικρό Γεώργιο και συνειδητοποιεί σοκαρισμένη ότι η μητέρα της την πρόδωσε…

Ο Ιορδάνης, μετανιωμένος για το θέατρο που έπαιξε στην Φρίντα, προσπαθεί να την πείσει να τον συγχωρήσει. Με κομμένη την ανάσα μένει η Κυβέλη όταν ο Ρήγας της προτείνει να παντρευτούν…

Αλέξανδρος και Ρήγας σε έναν άνευ προηγουμένου ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Ο Χατζημήτρος αποφασίζει να κάψει τον μαχαλά την ώρα του γάμου του

 

Trailer

 

