Τραμπ κατά Στάρμερ για το σκάνδαλο Μάντελσον: «Ήταν πραγματικά κακή επιλογή»

Νίκος Παγουλάτος

Πολιτικές πιέσεις δέχεται ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, μίλησε δημόσια για το σκάνδαλο με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη στις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τον «πραγματικά κακή επιλογή».

Ο Τραμπ επεσήμανε πως ο Στάρμερ «αναγνώρισε ότι “άσκησε λανθασμένη κρίση” όταν επέλεξε τον πρέσβη του στην Ουάσινγκτον».

«Συμφωνώ, ήταν μια πραγματικά κακή επιλογή», τόνισε.

«Υπάρχει αρκετός χρόνος για να ανακάμψει, πάντως!» κατάληξε στην ανάρτησή του.

Πηγή: Truth Social

Από την «όμορφη προφορά» στην πλήρη αποδοκιμασία

Η επιλογή του Μάντελσον είχε βασιστεί, μεταξύ άλλων, στην εκτίμηση του Στάρμερ ότι ο έμπειρος πολιτικός θα μπορούσε να «κερδίσει» τον Τραμπ, ο οποίος δίνει ιδιαίτερη σημασία στις προσωπικές σχέσεις.

Επιπλέον, η εμπειρία του ως πρώην επικεφαλής εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διεθνείς του διασυνδέσεις θεωρήθηκαν πλεονεκτήματα για τη διαχείριση των σχέσεων με την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου.

Αρχικά, η στρατηγική αυτή φάνηκε να αποδίδει, όταν κατά την ανακοίνωση εμπορικής συμφωνίας τον Μάιο του 2025, ο Τραμπ είχε σχολιάσει θετικά την «όμορφη προφορά» του Μάντελσον.


Ωστόσο, η στάση του Αμερικανού Προέδρου φαίνεται πλέον να έχει αλλάξει, ευθυγραμμιζόμενη με τις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί ευρέως στη Βρετανία.

Υπενθυμίζεται πως ο Μάντελσον αποπέμφθηκε τον Σεπτέμβριο, εννέα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, όταν προέκυψαν νέες λεπτομέρειες για τη σχέση του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.

Συνεχείς επιθέσεις Τραμπ

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ εξαπολύει επιθέσεις κατά του Στάρμερ, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο με το Ιράν.

Έχει δηλώσει ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός «ωχριά» μπροστά στον Ουίνστον Τσώρτσιλ, ότι οι επιλογές του δείχνουν «μεγάλη ηλιθιότητα», ενώ έχει χαρακτηρίσει τα βρετανικά αεροπλανοφόρα «παλιά, διαλυμένα» και «τίποτα περισσότερο από παιχνίδια».

Ο Στάρμερ έχει μέχρι στιγμής κρατήσει σκληρή στάση, επιμένοντας ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί στον πόλεμο με το Ιράν και δηλώνοντας την περασμένη εβδομάδα ότι «δεν πρόκειται να υποχωρήσω».

Ωστόσο, η νέα επίθεση του Τραμπ για το ζήτημα Μάντελσον θεωρείται πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί πολιτικά.

Πίεση και στο εσωτερικό

Την ίδια ώρα, ο Στάρμερ βρέθηκε αντιμέτωπος με οργή και ειρωνείες στη Βουλή των Κοινοτήτων, καθώς επιχείρησε να αποδώσει την ευθύνη στους αξιωματούχους για τον επίμαχο διορισμό.

«Δεν θα είχα προχωρήσει με τον διορισμό» αν γνώριζα την αλήθεια, δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων, χαρακτηρίζοντας «ειλικρινά σοκαριστικό» το γεγονός ότι οι αξιωματούχοι δεν τον ενημέρωσαν για την αποτυχία στον έλεγχο ασφαλείας.

«Στην καρδιά αυτής της υπόθεσης, υπάρχει επίσης μια κρίση που έκανα και ήταν λανθασμένη», πρόσθεσε. «Δεν έπρεπε να είχα διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον».

Απέρριψε επίσης κατηγορίες ότι παραπλανήθηκε, επιμένοντας ότι υπήρξε θύμα «σκόπιμης» προσπάθειας να παραμείνει στο σκοτάδι σχετικά με το γεγονός ότι ο Μάντελσον είχε αποτύχει στον έλεγχο ασφαλείας για τη θέση.

«Μας πίεσε το Γραφείο του Στάρμερ»

Ο Όλι Ρόμπινς, ανώτατος αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών και ο άνθρωπος που ενέκρινε τον διορισμό, κατέθεσε σήμερα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Κοινοτήτων ότι υπήρχε «ατμόσφαιρα πίεσης» από το Γραφείο του Στάρμερ.

Όπως ανέφερε, υπήρχε «μια πολύ, πολύ ισχυρή προσδοκία» ότι ο Μάντελσον «έπρεπε να βρίσκεται στη θέση του και στην Αμερική το συντομότερο δυνατό».


Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η αρμόδια υπηρεσία ελέγχου ασφαλείας θεωρούσε τον Μάντελσον «οριακή περίπτωση» και «έτεινε προς το να προτείνει να μην του δοθεί άδεια ασφαλείας».

Παρά ταύτα, το βρετανικό ΥΠΕΞ προχώρησε στην έγκριση, με τον Ρόμπινς να κάνει λόγο για «μια γενικά απαξιωτική στάση» απέναντι στον έλεγχο ασφαλείας τον Ιανουάριο του 2025.

Με πληροφορίες από: Daily Mail, Associated Press

ΠΦΣ: Αντίθετοι οι φαρμακοποιοί στην είσοδο funds στα φαρμακεία

ΙΣΑ: Το clawback υπονομεύει τη λειτουργία του συστήματος υγείας

Πιερρακάκης: Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο -Τι είπε για τον επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τα ψιλά γράμματα που πρέπει να γνωρίζετε για να συμμετάσχετε

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Instagram Creator Marketplace για να κλείσετε συνεργασίες με brands

Επιστήμονες μέτρησαν για πρώτη φορά την ισχύ των πιδάκων μαύρης τρύπας – Συγκλονιστική ανακάλυψη
περισσότερα
19:03 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Πακιστάν: Αβεβαιότητα για τη συμμετοχή του Ιράν σε ειρηνευτικές συνομιλίες

Το Πακιστάν δεν έχει λάβει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση από το Ιράν σχετικά με το αν θα συμμετάσχ...
18:03 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Νοσοκομείο φέρεται να χρέωσε με 70.000 ευρώ τραυματίες της φωτιάς στο Κραν-Μοντανά – Σφοδρή αντίδραση της Μελόνι

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, άσκησε έντονη κριτική σε ελβετικό νοσοκομείο, το ...
17:18 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Τραμπ: «Σύντομα σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ η ιρανική ηγεσία» – Ζητεί την απελευθέρωση 8 Ιρανών γυναικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες αναμένεται «σύντομα» να καθίσουν στο τραπέζι των ...
15:58 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Τραμπ: Δεν θέλω παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν – Θα καταλήξουμε σε μεγάλη συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC την Τρίτη ότι δεν επιθυμεί...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης