Τραμπ κατά Στάρμερ για το σκάνδαλο Μάντελσον: «Ήταν πραγματικά κακή επιλογή»

Πολιτικές πιέσεις δέχεται ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, μίλησε δημόσια για το σκάνδαλο με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη στις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τον «πραγματικά κακή επιλογή».

Ο Τραμπ επεσήμανε πως ο Στάρμερ «αναγνώρισε ότι “άσκησε λανθασμένη κρίση” όταν επέλεξε τον πρέσβη του στην Ουάσινγκτον».

«Συμφωνώ, ήταν μια πραγματικά κακή επιλογή», τόνισε.

«Υπάρχει αρκετός χρόνος για να ανακάμψει, πάντως!» κατάληξε στην ανάρτησή του.

Από την «όμορφη προφορά» στην πλήρη αποδοκιμασία

Η επιλογή του Μάντελσον είχε βασιστεί, μεταξύ άλλων, στην εκτίμηση του Στάρμερ ότι ο έμπειρος πολιτικός θα μπορούσε να «κερδίσει» τον Τραμπ, ο οποίος δίνει ιδιαίτερη σημασία στις προσωπικές σχέσεις.

Επιπλέον, η εμπειρία του ως πρώην επικεφαλής εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διεθνείς του διασυνδέσεις θεωρήθηκαν πλεονεκτήματα για τη διαχείριση των σχέσεων με την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου.

Αρχικά, η στρατηγική αυτή φάνηκε να αποδίδει, όταν κατά την ανακοίνωση εμπορικής συμφωνίας τον Μάιο του 2025, ο Τραμπ είχε σχολιάσει θετικά την «όμορφη προφορά» του Μάντελσον.

Donald Trump tells Peter Mandelson, UK Ambassador to the US, he has a “beautiful accent” pic.twitter.com/qmtdmTI0P9 — The i Paper (@theipaper) May 8, 2025



Ωστόσο, η στάση του Αμερικανού Προέδρου φαίνεται πλέον να έχει αλλάξει, ευθυγραμμιζόμενη με τις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί ευρέως στη Βρετανία.

Υπενθυμίζεται πως ο Μάντελσον αποπέμφθηκε τον Σεπτέμβριο, εννέα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, όταν προέκυψαν νέες λεπτομέρειες για τη σχέση του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.

Συνεχείς επιθέσεις Τραμπ

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ εξαπολύει επιθέσεις κατά του Στάρμερ, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο με το Ιράν.

Έχει δηλώσει ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός «ωχριά» μπροστά στον Ουίνστον Τσώρτσιλ, ότι οι επιλογές του δείχνουν «μεγάλη ηλιθιότητα», ενώ έχει χαρακτηρίσει τα βρετανικά αεροπλανοφόρα «παλιά, διαλυμένα» και «τίποτα περισσότερο από παιχνίδια».

Ο Στάρμερ έχει μέχρι στιγμής κρατήσει σκληρή στάση, επιμένοντας ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί στον πόλεμο με το Ιράν και δηλώνοντας την περασμένη εβδομάδα ότι «δεν πρόκειται να υποχωρήσω».

Ωστόσο, η νέα επίθεση του Τραμπ για το ζήτημα Μάντελσον θεωρείται πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί πολιτικά.

Πίεση και στο εσωτερικό

Την ίδια ώρα, ο Στάρμερ βρέθηκε αντιμέτωπος με οργή και ειρωνείες στη Βουλή των Κοινοτήτων, καθώς επιχείρησε να αποδώσει την ευθύνη στους αξιωματούχους για τον επίμαχο διορισμό.

«Δεν θα είχα προχωρήσει με τον διορισμό» αν γνώριζα την αλήθεια, δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων, χαρακτηρίζοντας «ειλικρινά σοκαριστικό» το γεγονός ότι οι αξιωματούχοι δεν τον ενημέρωσαν για την αποτυχία στον έλεγχο ασφαλείας.

«Στην καρδιά αυτής της υπόθεσης, υπάρχει επίσης μια κρίση που έκανα και ήταν λανθασμένη», πρόσθεσε. «Δεν έπρεπε να είχα διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον».

Απέρριψε επίσης κατηγορίες ότι παραπλανήθηκε, επιμένοντας ότι υπήρξε θύμα «σκόπιμης» προσπάθειας να παραμείνει στο σκοτάδι σχετικά με το γεγονός ότι ο Μάντελσον είχε αποτύχει στον έλεγχο ασφαλείας για τη θέση.

«Μας πίεσε το Γραφείο του Στάρμερ»

Ο Όλι Ρόμπινς, ανώτατος αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών και ο άνθρωπος που ενέκρινε τον διορισμό, κατέθεσε σήμερα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Κοινοτήτων ότι υπήρχε «ατμόσφαιρα πίεσης» από το Γραφείο του Στάρμερ.

Όπως ανέφερε, υπήρχε «μια πολύ, πολύ ισχυρή προσδοκία» ότι ο Μάντελσον «έπρεπε να βρίσκεται στη θέση του και στην Αμερική το συντομότερο δυνατό».

“The handover briefing I was getting was what I felt was a genuinely dismissive attitude to his vetting clearance. The focus was on getting him to Washington quickly.” ~ Olly Robbins to Parliament’s Foreign Affairs Committee on Mandelson’s appointment. pic.twitter.com/LGXzgwhgNU — James Melville 🚜 (@JamesMelville) April 21, 2026



Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η αρμόδια υπηρεσία ελέγχου ασφαλείας θεωρούσε τον Μάντελσον «οριακή περίπτωση» και «έτεινε προς το να προτείνει να μην του δοθεί άδεια ασφαλείας».

Παρά ταύτα, το βρετανικό ΥΠΕΞ προχώρησε στην έγκριση, με τον Ρόμπινς να κάνει λόγο για «μια γενικά απαξιωτική στάση» απέναντι στον έλεγχο ασφαλείας τον Ιανουάριο του 2025.

Με πληροφορίες από: Daily Mail, Associated Press