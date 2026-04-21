ΟΠΕΚΕΠΕ: Πονοκέφαλος στο Μαξίμου ενόψει της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας – Ο φόβος για διαρροές και το «μασάζ» στους βουλευτές

Καζάνι που βράζει θυμίζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ενόψει της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής την Τετάρτη, που θα κληθεί να αποφανθεί για την άρση ασυλίας των 11 + 2 βουλευτών, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αρκετοί «γαλάζιοι» βουλευτές» βρίσκονται σε δίλημμα, ενώ ορισμένοι είναι εμφανώς πιο απρόθυμοι να δώσουν θετική ψήφο. Μάλιστα, πολλοί είναι εκείνοι που δεν κρύβουν την οργή τους για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα εις βάρος των βουλευτών που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες και δεν είναι διατεθειμένοι, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, να νομιμοποιήσουν τους εισαγγελικούς χειρισμούς. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν αποκλείονται σημαντικές «διαρροές» στην επικείμενη ψηφοφορία, καθώς αρκετοί προσανατολίζονται είτε προς την αποχή είτε προς την καταψήφιση, αρνούμενοι να επικυρώσουν τη διαδικασία.

Μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές για… θετική ψήφο

Ενδεικτικής του κλίματος που επικρατεί ήταν και η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κυριακάτικη ανάρτησή του ότι «όλοι, προφανώς, μπορούμε να έχουμε άποψη για καθεμία από τις 11 περιπτώσεις που εξετάζονται», ωστόσο, «ως βουλευτές, ειδικά αυτήν την ώρα, έχουμε χρέος να μη μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές. Μία μέρα μετά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στο ζήτημα της ενδεχόμενης επιβολής κομματικής πειθαρχίας στη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα στις ψηφοφορίες, είπε πως δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Υπογράμμισε, ωστόσο, πως πρέπει να γίνει σεβαστό το ότι οι ίδιοι οι βουλευτές ζητούν την άρση της ασυλίας τους, όχι επειδή είναι ένοχοι, αλλά επειδή πιστεύουν ότι είναι αθώοι και θέλουν να αποδείξουν την αθωότητα τους.

Πάνω από 20 βουλευτές προβληματισμένοι

Βέβαια, παρότι δεν έχει τεθεί κομματική πειθαρχία, στο Μαξίμου ανησυχούν για τον κίνδυνο μίας ευρείας καταψήφισης ή αποχής, με εκτιμήσεις από το εσωτερικό της ΚΟ της ΝΔ να κάνουν λόγο για πάνω από 20 «γαλάζιους» βουλευτές που εμφανίζονται αρκετά προβληματισμένοι για τη στάση που θα τηρήσουν, όπως αναφέρει η Απογευματινή.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, τις τελευταίες μέρες οι βουλευτές είναι ανάστατοι και, όπως κάποιοι αναφέρουν, υπάρχει ακόμη και το ενδεχόμενο κάποιες άρσεις ασυλίες να μην περάσουν στην ψηφοφορία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, είναι κάτι παραπάνω από αναμενόμενο ότι θα επανέλθουν τα πυρά της αντιπολίτευσης περί «γαλάζιας συγκάλυψης», ενώ υπάρχει και ανησυχία ότι θα σταλεί λάθος μήνυμα προς την Ευρώπη.

Σημειώνεται πάντως πως το γεγονός ότι και οι 11 + 2 βουλευτές έχουν ζητήσει την άρση της ασυλίας τους προκειμένου να μην μείνει καμία «σκιά» γύρω από το όνομά τους, είναι κάτι που κάνει αρκετά στελέχη, που δήλωναν εξαρχής αρνητικά να έχουν δεύτερες σκέψεις. Ενδεικτικά σήμερα, ο Κώστας Τσιάρας δήλωσε μεταξύ άλλων στο ΕΡΤnews ότι : «Και από Υπουργός παραιτήθηκα και ζήτησα να αρθεί η βουλευτική ασυλία μου και να ψηφιστεί γιατί πιστεύω ότι δεν πρέπει να μείνει τίποτα στη σκιά», καλώντας μάλιστα την Ευρωπαϊκή εισαγγελία να κινηθεί το συντομότερο δυνατό για να τρέξει η διαδικασία.

«Η καρδιά μου είναι πιο κοντά στη νομική μου υπόσταση. Από την άλλη μεριά, καταλαβαίνω τους συναδέλφους μου. Μπορεί να μην πρέπει να τους στενοχωρήσω, δεν ξέρω, θα το σκεφτώ», είπε στο ΟPEN ο Μάκης Βορίδης, που είχε εμφανιστεί προβληματισμένος ως προς την τελική του στάση, τονίζοντας ότι οι ίδιοι οι βουλευτές επιθυμούν να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά γύρω από τα ονόματά τους. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, παρά τις αντιρρήσεις που έχει εκφράσει για τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έχει δηλώσει πως θα ψηφίσει υπέρ της άρσης ασυλίας, καθώς αυτό έχουν ζητήσει οι συνάδελφοί του.

Από την πλευρά του ο υπουργός Δικαιοσύνης , Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά, τόνισε ότι στη ΝΔ «πάντοτε υπήρχαν διαφορετικές απόψεις» και πως το κόμμα δεν ήταν ποτέ «σταλινικού τύπου». «Στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των βουλευτών, με τους ίδιους να αναφέρουν πως δεν έχουν κανένα ζήτημα. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει πολιτικό πρόβλημα», σημείωσε.

Θα απέχει ο Στέλιος Πέτσας

Την πρόθεσή του να μην ψηφίσει όλες τις άρσεις ασυλίας είχε εκφράσει ανοιχτά ο Στέλιος Πέτσας, ο οποίος όμως σήμερα επανήλθε και δήλωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία τελικά. «Μετά την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι επιθυμούν οι βουλευτές που θα ψηφίσουν, να ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας, εγώ δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτή τη γραμμή και επομένως θα απέχω» είπε στον ΣΚΑΙ, σημειώνοντας πως έχει ενημερώσει και τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Στάση αναμονής κρατά ο Γιώργος Βλάχος, ο οποίος, δήλωσε ότι πρώτα θα περιμένει να ακούσει τους συναδέλφους του στη Βουλή και μετά θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις. «Το «ναι» σε όλους σημαίνει ότι δεν είδα τίποτα, δεν άκουσα τίποτε, δεν με ενδιαφέρει τίποτε. Η επιτροπή Δεοντολογίας καλά έκανε από την μεριά της και δεν διαχώρισε τους βουλευτές αλλά οι βουλευτές όμως δεν μπορούν να λειτουργούν έτσι, λειτουργούν σαν άτομα που βλέπουν, ακούνε και κρίνουν. Τότε που το έκανε κι η επιτροπή δεοντολογίας η δικογραφία δεν ήταν πολύ γνωστή, τώρα έγινε φύλλο και φτερό» , τόνισε, ενώ διαφοροποιήθηκε έντονα σε σχέση τοποθετήσεις στελεχών για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντας πως «δεν μπορούμε να την παραδεχόμαστε μόνο όταν μας συμφέρει».

Έχουν πάρει “φωτιά” τα τηλέφωνα

Σε κάθε περίπτωση συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι σε ανοιχτή γραμμή με τα μέλη της ΚΟ, για να «πιάσουν τον παλμό» από το εσωτερικό του κόμματος και τις προθέσεις των βουλευτών και να διαχειριστούν τις αντιδράσεις, καθώς εκτός από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναστάτωση έχει προκαλέσει και η περίπτωση Λαζαρίδη.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η Καθημερινή, δεν αποκλείεται για να μην υπάρξουν δυσάρεστες καταστάσεις με ομαδικά «αντάρτικα», να αποφασίσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να έρθει σε επικοινωνία με τους βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία προκειμένου να τους μεταφέρει τη στήριξή του και να τους ζητήσει να υπάρξει ενιαία στάση.

Την κατάσταση δε, περιπλέκει ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι οι 11 βουλευτές θέλουν η υπόθεσή τους να πάει σε δικαστικό συμβούλιο, καθώς φοβούνται ότι μπορεί να έχουν έρθει εκλογές και η υπόθεσή τους να μην έχει τελεσιδικήσει και να είναι υπό αίρεση η συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια. Γι’ αυτό και το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να προχωρήσει ταχύτατα η διαδικασία, ώστε να μην υπάρχουν σκιές όταν θα έρθει η ώρα της εκλογικής διαδικασίας.

Το πρόβλημα όμως είναι πως τα δικαστικά συμβούλια καταργήθηκαν με νόμο Φλωρίδη για βουλευτές και πολίτες -όχι για υπουργούς-, άρα δημιουργείται νέα εστία τριβής. Σύμφωνα με την εφημερίδα, στο Μαξίμου πάντως θεωρούν πως η κρίση θα ξεπεραστεί σε δύο επίπεδα: πρώτον, οι άρσεις ασυλίας θα περάσουν, άρα δεν θα υπάρξει νέος γύρος κατηγοριών περί συγκάλυψης, και, δεύτερον, με την πίεση που ασκείται να υπάρξουν γρήγορα αποφάσεις, θα εκτονωθεί η ένταση στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.