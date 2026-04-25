Το γεύμα που παρέθεσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στους Γάλλους υπουργούς

Ευανθία Τασσοπούλου

Πολιτική

γεύμα Γεραπετρίτης

Γεύμα στο ξενοδοχείο King George παραθέτει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στους Γάλλους υπουργούς που συνοδεύουν τον Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα.

Αμέσως μετά την υπογραφή των 9 συμφωνιών στο Μέγαρο Μαξίμου και τις κοινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Εμανουέλ Μακρόν και πριν η γαλλική αποστολή κατευθυνθεί στην επόμενη εκδήλωση του προγράμματος, γίνεται ένα απαραίτητο διάλειμμα.

Το «παρών» έδωσαν ο υπουργός Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, η Ντόρα Μπακογιάννη και άλλοι.

Φυσικά δεν έλειψαν τα «πηγαδάκια» ενώ το κλίμα ήταν ευχάριστο.

γεύμα Γεραπετρίτης γεύμα Γεραπετρίτης γεύμα Γεραπετρίτης

γεύμα Γεραπετρίτης γεύμα Γεραπετρίτης γεύμα Γεραπετρίτης γεύμα Γεραπετρίτης γεύμα Γεραπετρίτης Μπακογιάννη

γεύμα

 

