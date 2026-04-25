Το γεύμα που παρέθεσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στους Γάλλους υπουργούς

Γεύμα στο ξενοδοχείο King George παραθέτει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στους Γάλλους υπουργούς που συνοδεύουν τον Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα.

Αμέσως μετά την υπογραφή των 9 συμφωνιών στο Μέγαρο Μαξίμου και τις κοινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Εμανουέλ Μακρόν και πριν η γαλλική αποστολή κατευθυνθεί στην επόμενη εκδήλωση του προγράμματος, γίνεται ένα απαραίτητο διάλειμμα.

Το «παρών» έδωσαν ο υπουργός Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, η Ντόρα Μπακογιάννη και άλλοι.

Φυσικά δεν έλειψαν τα «πηγαδάκια» ενώ το κλίμα ήταν ευχάριστο.

