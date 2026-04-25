Your Face Sounds Familiar: Η μαγεία της μεταμόρφωσης – Δείτε backstage φωτογραφίες

Enikos Newsroom

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Your Face Sounds Familiar

Μετά από μια εντυπωσιακή πρεμιέρα, που κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης και κέρδισε τις εντυπώσεις από το πρώτο λεπτό, το «Your Face Sounds Familiar» έρχεται στον ΑΝΤ1 με το 2ο επεισόδιο, την Κυριακή 26 Απριλίου, στις 21:00.

Το πιο εμβληματικό show μεταμορφώσεων της ελληνικής τηλεόρασης συνεχίζει δυνατά, με απρόβλεπτες εμφανίσεις και στιγμές που υπόσχονται να καθηλώσουν το κοινό.

Η σκηνή φωτίζεται και το μαγικό ταξίδι στο συναρπαστικό σύμπαν του «Your Face Sounds Familiar» συνεχίζεται!

Με τον κορυφαίο Έλληνα σταρ Σάκη Ρουβά στην παρουσίαση, την εκρηκτική επιτροπή με τους Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη, Ρένα Μόρφη και τους 10 ταλαντούχους καλλιτέχνες Αλέξανδρο Μπουρδούμη, Δωροθέα Μερκούρη, Αφροδίτη Χατζημηνά, Μαριάντα Πιερίδη, Biased Beast, Παναγιώτη Ραφαηλίδη, Μαριλού Κατσαφάδου, Κωνσταντίνο Μαγκλάρα, Ίντρα Κέιν, Μέμο Μπεγνή, και αυτό το βράδυ της Κυριακής θα πάρει φωτιά!

Λίγο πριν οι παίκτες δώσουν σάρκα και οστά σε αγαπημένους ερμηνευτές της παγκόσμιας και ελληνικής μουσικής, ελάτε στα παρασκήνια του πιο φαντασμαγορικού σόου της ελληνικής τηλεόρασης και ζήστε τη συναρπαστική στιγμή της μεταμόρφωσης.

Οι μεταμορφώσεις αυτής της Κυριακής 26 Απριλίου είναι:

  • Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Θοδωρής Φέρρης
  • Μέμος Μπεγνής – ΑΡΟΝ
  • Biased Beast – Άννα Βίσση
  • Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Γιάννης Πάριος
  • Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – AXL ROSE (Guns N’ Roses)
  • Αφροδίτη Χατζημηνά – Dua Lipa
  • Μαριάντα Πιερίδη – Κατερίνα Στανίση
  • Μαριλού Κατσαφάδου – Raye
  • Ίντρα Κέιν – Δήμητρα Γαλάνη
  • Δωροθέα Μερκούρη – Μαίρη Χρονοπούλου

Trailer

Δείτε τις φωτογραφίες από την προετοιμασία των παικτών του «Your Face Sounds Familiar».

