Επιστήμονας της NASA υποστηρίζει ότι μια μυστηριώδης «πέμπτη δύναμη» ίσως κρύβεται στο ηλιακό μας σύστημα

Οι επιστήμονες είναι αντιμέτωποι με ένα κοσμικό μυστήριο: γιατί το Σύμπαν συμπεριφέρεται διαφορετικά σε μαζικές κλίμακες σε σύγκριση με το δικό μας ηλιακό σύστημα; Ενώ οι μακρινοί γαλαξίες αποκαλύπτουν σαφή σημάδια ότι κάτι παραβιάζει τους κανόνες της βαρύτητας —κάτι που συχνά αποδίδεται στη σκοτεινή ενέργεια ή σε μια κρυφή “πέμπτη δύναμη”— οτιδήποτε βρίσκεται κοντά μας φαίνεται να ακολουθεί τέλεια τους κανόνες του Αϊνστάιν.

Το παράδοξο της βαρύτητας: Γιατί ο Αϊνστάιν “νικάει” στη γειτονιά μας;

Η επιστήμη προοδεύει προτείνοντας ιδέες και στη συνέχεια προσπαθώντας να αποδείξει ότι είναι λανθασμένες. Η διαδικασία αυτή, γίνεται ιδιαίτερα προκλητική όταν ασχολούμαστε με το Σύμπαν στις μεγαλύτερες κλίμακές του.

Η σκοτεινή ενέργεια και η σκοτεινή ύλη είναι από τις πιο δύσκολες έννοιες προς έλεγχο. Οι παρατηρήσεις σε τεράστιες περιοχές του διαστήματος υποδηλώνουν σαφώς ότι κάτι επηρεάζει τη βαρύτητα με τρόπους που η θεωρία του Αϊνστάιν δεν εξηγεί πλήρως. Κι όμως, μέσα στο δικό μας ηλιακό σύστημα, τα πάντα φαίνεται να συμπεριφέρονται ακριβώς όπως αναμένεται.

Μια νέα μελέτη του Slava Turyshev, φυσικού στο Εργαστήριο Αεριοπροώθησης (JPL) της NASA, διερευνά πώς οι ερευνητές θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυτή την αναντιστοιχία.

Η εργασία του υποδηλώνει ότι το κλειδί μπορεί να βρίσκεται στην εξαιρετική ακρίβεια και στην επιλεκτικότητα του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζονται τα πειράματα για την αναζήτηση σημαδιών της σκοτεινής ενέργειας και της σκοτεινής ύλης πιο κοντά στο “σπίτι” μας.

Η «μεγάλη αποσύνδεση» ανάμεσα στην Κοσμική και την Τοπική Φυσική

Στο επίκεντρο του προβλήματος βρίσκεται αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν “Μεγάλη Αποσύνδεση“. Οι νόμοι της φυσικής φαίνεται να λειτουργούν διαφορετικά ανάλογα με την κλίμακα που παρατηρούμε. Σε περιοχές με πολύ λίγη ύλη (δηλαδή χωρίς βαρυτική δύναμη), οι επιδράσεις που συνδέονται με τη σκοτεινή ενέργεια ή την τροποποιημένη βαρύτητα γίνονται πολύ πιο αισθητές.

Αντίθετα, σε πυκνά περιβάλλοντα γεμάτα ύλη και ισχυρή βαρύτητα, αυτά τα ίδια φαινόμενα φαίνονται να εξαφανίζονται, τουλάχιστον με βάση τα τρέχοντα όργανα μέτρησης. Εντός του ηλιακού συστήματος, τα πάντα ευθυγραμμίζονται με την παραδοσιακή φυσική. Οι πλανήτες ακολουθούν τις αναμενόμενες τροχιές τους.

Οι μετρήσεις του χωροχρόνου γύρω από τον Ήλιο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων από σήματα διαστημικών σκαφών, ταυτίζονται με ακρίβεια με τις προβλέψεις. Κάθε εξερευνητικό σκάφος που αποστέλλεται μέσω του ηλιακού συστήματος συμπεριφέρεται σαν να λειτουργεί μόνο η συμβατική βαρύτητα. Δεν υπάρχουν σαφή σημάδια για οτιδήποτε ασυνήθιστο.

Ισχυρές Αποδείξεις από το Μακρινό Σύμπαν

Η κατάσταση αλλάζει δραματικά όταν κοιτάζουμε πολύ πέρα από τη δική μας γειτονιά. Στην κλίμακα των γαλαξιών και πέρα από αυτήν, το Σύμπαν φαίνεται να διαστέλλεται. Ενώ οι επιστήμονες συνεχίζουν να συζητούν για τον ακριβή ρυθμό αυτής της διαστολής, υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι κάτι επηρεάζει τη βαρύτητα ή τον χωροχρόνο με τρόπους που δεν αποτυπώνονται πλήρως από τις τρέχουσες θεωρίες.

Προς το παρόν, η σκοτεινή ενέργεια αποτελεί την καλύτερη εξήγηση για αυτή τη συμπεριφορά, παρόλο που η πραγματική της φύση παραμένει άγνωστη.

Φαινόμενα «θωράκισης» και η κρυφή «πέμπτη δύναμη»

Μία πιθανή εξήγηση περιλαμβάνει ένα φαινόμενο γνωστό ως “θωράκιση” (screening). Σύμφωνα με αυτή την ιδέα, ό,τι προκαλεί την αναντιστοιχία αλλάζει τον τρόπο που συμπεριφέρεται ανάλογα με το περιβάλλον. Καθώς η πυκνότητα αυξάνεται, οι επιδράσεις του γίνονται πιο αδύναμες ή πιο δύσκολο να ανιχνευθούν. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι μοντέλων θωράκισης. Ο πρώτος ονομάζεται μοντέλο “χαμαιλέοντας” (chameleon model).

Σε αυτό το σενάριο, μια υποθετική πέμπτη δύναμη της φύσης (εκτός από τη βαρύτητα, τον ηλεκτρομαγνητισμό και τις δύο πυρηνικές δυνάμεις) προσαρμόζει την ισχύ της με βάση την ποσότητα της κοντινής ύλης. Σε περιοχές χαμηλής πυκνότητας, γίνεται ισχυρή και παράγει αποτελέσματα που σχετίζονται με τη σκοτεινή ενέργεια.

Σε πυκνές περιοχές, εξασθενεί τόσο πολύ που τα τρέχοντα όργανα δεν μπορούν να την ανιχνεύσουν, παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει. Γύρω από αντικείμενα όπως ο Ήλιος, μπορεί να εμφανίζεται μόνο σε ένα λεπτό εξωτερικό στρώμα, αλλά θεωρητικά θα μπορούσε ακόμα να μετρηθεί εκεί.

Θωράκιση Vainshtein και κατασταλμένες δυνάμεις

Μια άλλη εξήγηση είναι το μοντέλο θωράκισης Vainshtein. Εδώ, η ίδια η δύναμη δεν αλλάζει. Αντίθετα, η περιβάλλουσα βαρύτητα καταστέλλει αποτελεσματικά την επιρροή της, κάνοντάς την να φαίνεται ασθενής.

Το μοντέλο εισάγει την έννοια της “Ακτίνας Vainshtein“, η οποία ορίζει την απόσταση όπου η δύναμη ανακτά την κανονική της ισχύ. Για τον Ήλιο, η ακτίνα αυτή εκτιμάται ότι εκτείνεται σε περίπου 400 έτη φωτός.

Αυτή η περιοχή περιλαμβάνει πολλά άστρα, πράγμα που σημαίνει ότι η δύναμη θα παρέμενε κατασταλμένη πολύ πέρα από το ηλιακό σύστημα, ακόμη και σε μεγάλα τμήματα του γαλαξία.

Γιατί ίσως χρειαστούν νέες αποστολές στο ηλιακό σύστημα

Και τα δύο μοντέλα θωράκισης θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπαίσθητα ίχνη σε παρατηρήσεις μεγάλης κλίμακας που συλλέγονται από αποστολές όπως το Euclid και το Όργανο Φασματοσκοπίας Σκοτεινής Ενέργειας (DESI).

Ωστόσο, αυτές οι έρευνες επικεντρώνονται σε μακρινούς γαλαξίες και δεν μπορούν να αποκαλύψουν άμεσα πώς συμπεριφέρονται τέτοιες δυνάμεις εντός του ηλιακού συστήματος. Για να ελεγχθούν αυτές οι ιδέες σε τοπικό επίπεδο, οι επιστήμονες θα χρειαζόταν μια ειδική αποστολή, σχεδιασμένη αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι οι ερευνητές θα χρειαζόταν μια θεωρία που να επιδέχεται διάψευση, η οποία να προβλέπει τι ακριβώς θα έπρεπε να ανιχνεύσει μια τέτοια αποστολή.

Η σημασία των ελέγξιμων προβλέψεων

Ο Δρ. Turyshev τονίζει ότι χωρίς μια σαφή, ελέγξιμη πρόβλεψη, είναι απίθανο επιπλέον πειράματα στο ηλιακό σύστημα να αποδώσουν νέα αποτελέσματα. Μέχρι στιγμής, οι παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν σταθερά τη γενική σχετικότητα.

Η συνέχιση παρόμοιων πειραμάτων χωρίς νέα θεωρητική καθοδήγηση ενδέχεται να μην προσφέρει χρήσιμες γνώσεις. Ωστόσο, εάν οι επιστήμονες μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν δεδομένα από μεγάλες κοσμολογικές έρευνες για να αναπτύξουν ακριβείς υποθέσεις που εφαρμόζονται στο ηλιακό σύστημα, τότε καθίσταται δυνατός ο σχεδιασμός στοχευμένων πειραμάτων για τον έλεγχό τους.

Κοιτάζοντας μπροστά: Κατασκευάζοντας Καλύτερα Όργανα

Ίσως χρειαστεί χρόνος για να αναπτυχθούν όργανα αρκετά ευαίσθητα ώστε να ανιχνεύσουν αυτές τις ανεπαίσθητες επιδράσεις. Στο μεταξύ, η σταδιακή πρόοδος θα είναι σημαντική, με αποστολές που θα εστιάζουν στη βελτίωση των δυνατοτήτων μέτρησης βήμα προς βήμα.

Εάν προκύψει μια σαφώς καθορισμένη και ελέγξιμη πρόβλεψη από τα τρέχοντα δεδομένα, και εάν μπορεί ρεαλιστικά να κατασκευαστεί ένα πείραμα για τον έλεγχό της, η αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια σημαντική επιστημονική τομή.

Μια τέτοια ανακάλυψη έχει τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσει την κατανόησή μας για τη βαρύτητα, τη σκοτεινή ενέργεια και τη θεμελιώδη λειτουργία του Σύμπαντος.