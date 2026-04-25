Ραγκούσης: Δεν ήταν νοθευμένες οι εκλογές του 2023, τέτοιο θέμα δεν έθεσε ούτε ο κ.Αρβανίτης

Για σειρά πολιτικών ζητημάτων, τοποθετήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης, υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο Φόρουμ των Δελφών.

Μεταξύ άλλων ο κ. Ραγκούσης, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους Χριστίνα Κοραή και Δημήτρη Τάκη, εάν ήταν νοθευμένες οι εθνικές εκλογές του 2023, με αφορμή τις δηλώσεις του ευρωβουλευτή του κόμματος που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων.

«Απαντώ καθαρά, όχι. Θέμα νόθευσης δεν έθεσε ούτε ο κ. Αρβανίτης» τόνισε ο κ. Ραγκούσης και πρόσθεσε: «Ωστόσο, αναφορικά με το αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ του 2023, ναι ήταν πειραγμένες οι εκλογές … αλλά ήταν πειραγμένες μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι βάσει σχεδίου αλλά εκ των πραγμάτων, εξαιτίας δηλώσεων, συμπεριφορών και πρωτοβουλιών που πολλές αναφέρονται στην «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα».

Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

«Είναι λογικό και αυτονόητο από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα που τίθεται το θέμα της παραίτησης από την βουλευτική έδρα. Τα περί όρων κι απαιτήσεων για προνόμια δεν με αφορούν.

Όταν το 2019 αποφάσισα να συμπορευτώ με τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επειδή έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, όχι μόνο δεν έβαλα όρο ούτε ζήτησα κάτι, αλλά αρνήθηκα να δεχτώ σημαντική θέση κυβέρνηση-υπουργείο που μου προτάθηκε. Για να προστατέψω τον εαυτό μου και τον ίδιο», ανέφερε σε άλλο σημείο ο πρώην υπουργός.

Σχετικά με το τι θα πράξει ο ίδιος, είπε πως θα αποφασίσει τι θα δρόμο θα ακολουθήσει αφού πρώτα ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει τις αποφάσεις του.

«Για το μέλλον της προοδευτικής παράταξης, τώρα που χώρα είναι εκτός μνημονίων, όλα θα κριθούν από την επιλογή των 3 εκατομμυρίων ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, του 2009, από τους οποίους το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ στο 2023 είχε τους περίπου 600.000. Αυτό θα είναι το μεγάλο ζητούμενο των εκλογών στον προοδευτικό χώρο», υπογράμμισε ο κ. Ραγκούσης.

Ταυτόχρονα, εκτίμησε ότι πρόωρες εκλογές μπορεί να γίνουν ανά πάσα στιγμή μετά το καλοκαίρι. «Δεν βλέπω πιθανότητες προεκλογικής συνεργασίας προοδευτικών δυνάμεων» είπε, ενώ συμπλήρωσε ότι με τα σημερινά δεδομένα, οι επόμενες εκλογές (μονές ή διπλές) θα είναι μεταβατικές και δεν θα δώσουν κυβερνητική λύση τετραετίας.