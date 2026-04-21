«Γαλάζιες» αντιδράσεις μετά τη δήλωση του Κώστα Αρβανίτη για «πειραγμένες εκλογές» και αποστάσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστα Αρβανίτη ότι οι εκλογές του 2023 ήταν «πειραγμένες», κάνοντας λόγο για ένα σύστημα επιρροής της κοινής γνώμης που διαμορφώνει πολιτικές συνθήκες και συνειδήσεις και κατευθύνει την ψήφο των πολιτών.

«Αυτό που κάνει σήμερα το Μαξίμου, να θεωρεί ότι υπάρχει εσωτερικός εχθρός – τόσα χρόνια ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Αριστερά- και τώρα εξωτερικός εχθρός, που είναι ποιος δηλαδή, η κυρία φον ντερ Λάιεν, η οποία έκανε διακοπές με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας στα Χανιά; Ο κ. Βέμπερ; Ποιοι είναι αυτοί οι εχθροί της Ελλάδας; Μπορεί να μας τους κατονομάσει να συνταχθούμε και εμείς με την κυβέρνηση κατά των εχθρών της πατρίδας; Ή είναι αυτοί που μπαζώνουν, που παρακολουθούν και διανέμουν και χαρίζουν το κρατικό χρήμα σε κολλητούς, διαμορφώνοντας πολιτικές συνθήκες και συνειδήσεις», τόνισε ο κ. Αρβανίτης μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου τη Δευτέρα.

«Για να το πω ανοιχτά. Οι εκλογές του 2023 ήταν πειραγμένες. Και δεν τολμάει να το πει κανείς ανοιχτά, ούτε από την αντιπολίτευση. Πώς από πρασινοκόκκινη η Κρήτη, έγινε μπλε; Ή η δυτική Μακεδονία;» Και δεν τολμάει να το πει κανείς ούτε από την αντιπολίτευση», συμπλήρωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως «αυτά τα λέμε από το 2023».

«Γελοία η δήλωση Αρβανίτη» λέει ο Γεωργιάδης

Γελοία χαρακτήρισε τη δήλωση Αρβανίτη ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας την Τρίτη στην εκπομπή του OPEN «10 Παντού», με τον Νίκο Στραβελάκη και την Μίνα Καραμήτρου.

«Δεν μπορεί να δημιουργεί μείζων πολιτικό θέμα ο κύριος Αρβανίτης. Μην του δίνουμε μεγαλύτερο μπόι από αυτό που έχει. Ο κύριος Αρβανίτης είπε μια προφανή ανοησία», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης.

Μαρκόπουλος: Το μόνο πειραγμένο είναι αυτό που λέει

«Το μόνο πειραγμένο νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο ακούσαμε» τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή των Σπύρου Παπαδάκη και Στεφανίας Κασίμη.

«Τι να συζητήσουμε; Είναι δυνατόν να επιστρέφουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις; Κάποιοι επιδιώκουν να γκριζάρουν και να αλλοιώσουν την πραγματική βούληση του λαού. Είναι στην κρίση των πολιτών – όπως και στην κρίση των πολιτών είναι γενικά το τοξικό κλίμα που αναδύεται τις τελευταίες μέρες από διάφορα κέντρα μπροστά στην ανυπαρξία κάποιας πρότασης. Έχουμε πλέον την εκτόξευση ανορθολογικών πυρών που δεν βασίζονται σε καμία πραγματικότητα, πέρα από τα πειραγμένα που ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα» είπε ο κ. Μαρκόπουλος καλώντας τον κ. Αρβανίτη να κοιτάξει τα λάθη του πολιτικού του χώρου και τις προτάσεις που έκανε η ΝΔ για να καταλάβει γιατί «βάφτηκε μπλε» η Κρήτη.

«Για να λες κάτι τόσο βαρύ θα πρέπει και να το αποδείξεις. Το να λες κάτι τέτοιο χωρίς μία ένδειξη, νομίζω ότι εκθέτει τον κ. Αρβανίτη και δεν είναι η πρώτη φορά που εκτίθεται με τις τοποθετήσεις του» πρόσθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, καλώντας τον κ. Αρβανίτη να φέρει στοιχεία, αλλιώς, όπως σημείωσε, «περιφέρει μία άποψη που δεν στέκεται πουθενά, είναι πειραγμένη» .

Αποστάσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

Την ίδια στιγμή, απόσταση πήραν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από την άποψη του Κώστα Αρβανίτη, λέγοντας πως το κόμμα δεν αμφισβήτησε το αποτέλεσμα των εκλογών του 2023.

«Φαντάζομαι ότι εννοεί αυτό που όλοι λέγαμε στην αντιπολίτευση ότι μέσα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπήρξε εκμαυλισμός συνειδήσεων, εξαγορά ψήφων. Φαντάζομαι αυτό εννοεί. Δεν είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ κάτι άλλο, σε κάθε περίπτωση», είπε ο Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης, μιλώντας στην εκπομπή “Ώρα Ελλάδος” με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά.

«Εννοεί προφανώς ότι υπήρχε ένα πελατειακό δίκτυο και μία προσπάθεια εξαγοράς και εκμαυλισμού ψηφοφόρων. Αυτό εννοεί. Εμείς δεν αμφισβητήσαμε το αποτέλεσμα των εκλογών» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης στον ΣΚΑΙ.

«Δεν μπορώ να μετρήσω αυτή τη στιγμή την επίδραση σε επίπεδο ψήφων. Είμαι σίγουρος παρόλα αυτά ότι δημιουργήθηκαν στρατιές ανθρώπων που υπηρέτησαν τα συμφέροντα της ΝΔ. Αυτό είναι κάτι που είναι προφανές και το αντιλαμβανόμαστε», πρόσθεσε.

Κόντρα Γιαννούλη – Ρωμανού

Ένταση επικράτησε για τη δήλωση Αρβανίτη και κατά τη διάρκεια της πολιτικής συζήτησης στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN με αφορμή την τοποθέτηση του βουλευτή Χρήστου Γιαννούλη.

«Ο κ. Γεωργιάδης είναι σε ρόλο λαγού για να μην πει ο κ. Μητσοτάκης αυτά που λέει, εκβιάζοντας, λοιδορώντας και προεξοφλώντας αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης για μία εγκληματική οργάνωση που με τα χρήματα που στέρησε από τους Έλληνες αγρότες, έστησε ένα πελατειακό κομματικό μηχανισμό. Και εκεί κολλάει το πώς επηρεάζονται και πώς παράγονται πολιτικά αποτελέσματα από τη διαφθορά» τόνισε ο κ. Γιαννούλης.

Έντονη ήταν η αντίδραση του Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Νίκου Ρωμανού, που είπε πως ο κ. Γιαννούλης κατηγόρησε μία ολόκληρη παράταξη για εγκληματική οργάνωση, «αποφεύγοντας να πει αν καταδικάζει ή όχι την άθλια τοποθέτηση του κ. Αρβανίτη περί νόθευσης των εκλογών επί της ουσίας».

«Ουσιαστικά χορηγεί την αθλιότητα και την τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο», σημείωσε. «Δεν έχει την παρρησία και το θάρρος να πει ότι αυτά που λέει είναι αθλιότητες, όπως αθλιότητες είναι όταν ο ίδιος άνθρωπος πρωταγωνιστούσε πανευρωπαϊκά στο να δυσφημεί τη χώρα επί τη βάσει fake news για τη μικρή Μαρία που ποτέ δεν έχουν ζητήσει συγγνώμη» πρόσθεσε.

Για διαστρέβλωση των όσων είπε με δόλο έκανε λόγο ο κ. Γιαννούλης, απαντώντας στον κ. Ρωμανό, τονίζοντας ότι μάλλον υπάρχει πρόβλημα κατανόησης της ελληνικής γλώσσας. «Εγώ είπα ότι με βάση την περιγραφή του ΟΠΕΚΕΠΕ και όσων συνέβαιναν εκεί, από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, ως εγκληματική οργάνωση, παράγεται με το μαύρο αυτό πολιτικό χρήμα – το οποίο ακόμα δεν έχει διερευνηθεί πλήρως σε ποιανών τις τσέπες κατέληξε, αλλά σίγουρα πρωταγωνιστούν πολλά γαλάζια κορυφαία στελέχη- δημιουργούνται πελατειακές σχέσεις και πολιτικό αποτέλεσμα» διευκρίνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με πλήρως γαλάζιο χρώμα και διασπάθιση εκατοντάδων εκατομμυρίων, παρήγαγε και πολιτικό αποτέλεσμα εκεί που τα χώσατε. Τέλος» κατέληξε ο κ. Γιαννούλης.