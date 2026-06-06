Ζελένσκι: Ουκρανικά drones έπληξαν εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου και μια στρατιωτική βάση

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ουκρανικά drones έπληξαν μία εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή Κρασνοντάρ και μία στρατιωτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη. Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάληψη του οικισμού Σεβτσένκο στην περιοχή του Χαρκόβου, χωρίς άμεση επιβεβαίωση από το Reuters.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Βολοντίμιρ Ζελένσκι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ουκρανικά drones έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας μία εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στα νότια της Ρωσίας, αλλά και μία στρατιωτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη, όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
  • Ο Ζελένσκι τόνισε ότι «είναι ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος» και πως οι «μακράς εμβέλειας κυρώσεις» της Ουκρανίας αποδίδουν, με τα drones να καλύπτουν αποστάσεις έως και 1.000 χιλιομέτρων.
  • Την ίδια ώρα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατέλαβε τον οικισμό Σεβτσένκο στο Χάρκοβο, αν και η πληροφορία δεν επιβεβαιώθηκε άμεσα από το Reuters.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ουκρανικά drones έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας μία εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στα νότια της Ρωσίας, αλλά και μία στρατιωτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη στη βόρεια Ρωσία, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μία ανάρτησή του στο Χ.

Ρωσία: Νέα επιδρομή ουκρανικών drones στην Αγία Πετρούπολη – Καταρρίφθηκαν 86

«Είναι ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Αλλά ο κυβερνήτης της Ρωσίας θέλει να συνεχίσει να πολεμά. Γι’ αυτόν τον λόγο οι ουκρανικές κυρώσεις ενάντια σε αυτήν την επιθετικότητα αποδίδουν. Χθες το βράδυ, τα drones μας κάλυψαν μια απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων μέχρι την περιφέρεια της Αγίας Πετρούπολης – φτάνοντας στα οπλοστάσια του εχθρικού ναυτικού και σε μια βάση στην Κρονστάνδη. Οι μακράς εμβέλειας κυρώσεις μας έφτασαν επίσης περίπου 500 χιλιόμετρα βαθιά στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ – και έπληξαν μια αποθήκη πετρελαίου. Αυτά είναι σημαντικά αποτελέσματα των κοινών προσπαθειών από πολεμιστές των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας και της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών της Ουκρανίας. Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει τον πόλεμό της και να σταματήσει τις επιθέσεις της ενάντια στη ζωή. Κάθε εκδήλωση αδικίας εις βάρος της Ουκρανίας θα λαμβάνει μια δίκαιη απάντηση. Ευχαριστώ τους πολεμιστές μας για την ακρίβειά τους» ανέφερε στο Χ ο Ζελένσκι.

Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν τον οικισμό Σεβτσένκο στο Χάρκοβο

Την ίδια ώρα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε τον οικισμό Σεβτσένκο που βρίσκεται στην περιοχή του Χάρκοβο, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.   Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν επιβεβαίωσε άμεσα την αναφορά από το πεδίο της μάχης.

 

 

 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ