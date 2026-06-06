Ζελένσκι: Ουκρανικά drones έπληξαν εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου και μια στρατιωτική βάση

Ουκρανικά drones έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας μία εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στα νότια της Ρωσίας, αλλά και μία στρατιωτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη στη βόρεια Ρωσία, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μία ανάρτησή του στο Χ.

«Είναι ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Αλλά ο κυβερνήτης της Ρωσίας θέλει να συνεχίσει να πολεμά. Γι’ αυτόν τον λόγο οι ουκρανικές κυρώσεις ενάντια σε αυτήν την επιθετικότητα αποδίδουν. Χθες το βράδυ, τα drones μας κάλυψαν μια απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων μέχρι την περιφέρεια της Αγίας Πετρούπολης – φτάνοντας στα οπλοστάσια του εχθρικού ναυτικού και σε μια βάση στην Κρονστάνδη. Οι μακράς εμβέλειας κυρώσεις μας έφτασαν επίσης περίπου 500 χιλιόμετρα βαθιά στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ – και έπληξαν μια αποθήκη πετρελαίου. Αυτά είναι σημαντικά αποτελέσματα των κοινών προσπαθειών από πολεμιστές των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας και της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών της Ουκρανίας. Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει τον πόλεμό της και να σταματήσει τις επιθέσεις της ενάντια στη ζωή. Κάθε εκδήλωση αδικίας εις βάρος της Ουκρανίας θα λαμβάνει μια δίκαιη απάντηση. Ευχαριστώ τους πολεμιστές μας για την ακρίβειά τους» ανέφερε στο Χ ο Ζελένσκι.

Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν τον οικισμό Σεβτσένκο στο Χάρκοβο

Την ίδια ώρα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε τον οικισμό Σεβτσένκο που βρίσκεται στην περιοχή του Χάρκοβο, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν επιβεβαίωσε άμεσα την αναφορά από το πεδίο της μάχης.