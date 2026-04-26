Τεχνικό πρόβλημα στον Προαστιακό Πάτρας: Εκτάκτως με λεωφορεία η μετακίνηση

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

Προαστιακός

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/04) στο επιβατικό κοινό του Προαστιακού Πάτρας, καθώς τεχνική βλάβη ακινητοποίησε συρμό της Hellenic Train, προκαλώντας τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 14301 (Άγιος Ανδρέας – Ρίο) παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα στον Σταθμό Καστελλοκάμπου και ακινητοποιήθηκε στις 21:55.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν στον Σταθμό Καστελλοκάμπου και από εκεί συνέχισαν προς το Ρίο με λεωφορείο της Hellenic Train.

Λόγω του συμβάντος, πραγματοποιείται μερική κατάργηση των δρομολογίων 14302, 14303 και 14304 στο τμήμα Καστελλόκαμπος – Ρίο – Καστελλόκαμπος.

Ειδικότερα, για τα ανωτέρω δρομολόγια, η μετακίνηση των επιβατών στο τμήμα Καστελλόκαμπος – Ρίο – Καστελλόκαμπος θα πραγματοποιείται με λεωφορεία, ενώ στη συνέχεια θα γίνεται μετεπιβίβαση σε αμαξοστοιχίες για τη συνέχιση του ταξιδιού τους.

Βάφετε τα μαλλιά σας στο σπίτι; Hair colorist αποκαλύπτει τα 4 tips για να πετύχουν σαν να βγήκατε από το κομμωτήριο

Σας αγαπάει πραγματικά; Τότε δεν κάνει αυτά τα 11 πράγματα μπροστά σας

Κεφαλογιάννη: Καμία ανησυχία για τον τουρισμό – Ευρωπαϊκή πρόκληση η αύξηση του κόστους καυσίμων

Πόσο μας κοστίζουν τα αδήλωτα τετραγωνικά – Αναλυτικά παραδείγματα

Οι επιστήμονες γνωρίζουν επιτέλους πόσο παλιοί είναι οι «Δώδεκα Απόστολοι» – Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:55 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κρήτη

Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Κρήτης το βράδυ του Σαβ...
18:02 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Βίντεο από την στιγμή που άνδρας απειλεί πολίτες με όπλο ρέπλικα

Βίντεο ντοκουμέντα από το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (25/04) στο Γενικό Κ...
17:48 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Ακαθάριστα οικόπεδα: Όλα όσα προβλέπει η νέα ΚΥΑ – Οι προθεσμίες, οι απαιτούμενες εργασίες και τα πρόστιμα

Δημοσιεύτηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προληπτική πυροπροστασία ιδιοκτησιών, τις υ...
17:08 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Αναστάτωση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Άνδρας απειλούσε πολίτες με όπλο ρέπλικα

Πανικός επικράτησε το πρωί του Σαββάτου (25/04) στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όταν έν...
MUST READ

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

LIVE: 57η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς