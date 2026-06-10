Χαλκιδική: Απομακρύνουν τις «μόνιμες» ομπρέλες από τις παραλίες – ΒΙΝΤΕΟ

Ο δήμος Προποντίδας στη Χαλκιδική ξεκίνησε επιχείρηση απομάκρυνσης δεκάδων ομπρελών και ξαπλωστρών από το παραλιακό μέτωπο των Φλογητών, ένα φαινόμενο που παρατηρείται έντονα τα τελευταία χρόνια στις παραλίες της περιοχής. Σκοπός της δημοτικής αρχής είναι να παραμείνουν οι ελεύθερες παραλίες ανοιχτές για όλους, αν και δεν έλειψαν οι διαμαρτυρίες κατοίκων και τουριστών για τις εργασίες των συνεργείων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ξεκίνησε η επιχείρηση «καθαρισμού» των παραλιών της Χαλκιδικής, με τον δήμο Προποντίδας να απομακρύνει δεκάδες ομπρέλες και ξαπλώστρες από το παραλιακό μέτωπο των Φλογητών.
  • Το φαινόμενο παρατηρείται έντονα τα τελευταία χρόνια στις παραλίες της Χαλκιδικής, προκειμένου οι ελεύθερες παραλίες να είναι ανοιχτές για όλους.
  • Δεν έλειψαν, πάντως, οι διαμαρτυρίες κατοίκων αλλά και τουριστών για τις εργασίες των συνεργείων, ενώ η επιχείρηση-σκούπα θα συνεχιστεί και σε άλλες παραλίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ξεκίνησε η επιχείρηση «καθαρισμού» των παραλιών της Χαλκιδικής, με τον δήμο Προποντίδας να απομακρύνει δεκάδες ομπρέλες και ξαπλώστρες από το παραλιακό μέτωπο των Φλογητών.

Το φαινόμενο παρατηρείται έντονα τα τελευταία χρόνια στις παραλίες της Χαλκιδικής, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του εκάστοτε δήμου να προχωρούν σε τουλάχιστον δύο παρόμοιες επιχειρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, προκειμένου οι ελεύθερες παραλίες να είναι ανοιχτές για όλους.

Δεν έλειψαν, πάντως, οι διαμαρτυρίες κατοίκων αλλά και τουριστών για τις εργασίες των συνεργείων, που απομακρύνουν τις μόνιμες ομπρέλες, σύμφωνα με το voria.gr.

Η δημοτική αρχή έχει δώσει διορία μέχρι σήμερα να αφαιρέσουν – όσοι είχαν βάλει- τις ομπρέλες τους γι’ αυτό και ακολούθησε η επιχείρηση-σκούπα, κάτι που θα συνεχιστεί και σε άλλες παραλίες, όπως στα Νέα Πλάγια, και θα επαναληφθεί.

Σε αντίστοιχες κινήσεις προχωρούν και άλλοι δήμοι στη Χαλκιδική, ώστε οι ελεύθερες παραλίες να παραμένουν… ελεύθερες.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

 

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