Χαλκιδική: Απομακρύνουν τις «μόνιμες» ομπρέλες από τις παραλίες – ΒΙΝΤΕΟ

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Ξεκίνησε η επιχείρηση «καθαρισμού» των παραλιών της Χαλκιδικής, με τον δήμο Προποντίδας να απομακρύνει δεκάδες ομπρέλες και ξαπλώστρες από το παραλιακό μέτωπο των Φλογητών.

Το φαινόμενο παρατηρείται έντονα τα τελευταία χρόνια στις παραλίες της Χαλκιδικής, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του εκάστοτε δήμου να προχωρούν σε τουλάχιστον δύο παρόμοιες επιχειρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, προκειμένου οι ελεύθερες παραλίες να είναι ανοιχτές για όλους.

Δεν έλειψαν, πάντως, οι διαμαρτυρίες κατοίκων αλλά και τουριστών για τις εργασίες των συνεργείων, που απομακρύνουν τις μόνιμες ομπρέλες, σύμφωνα με το voria.gr.

Η δημοτική αρχή έχει δώσει διορία μέχρι σήμερα να αφαιρέσουν – όσοι είχαν βάλει- τις ομπρέλες τους γι’ αυτό και ακολούθησε η επιχείρηση-σκούπα, κάτι που θα συνεχιστεί και σε άλλες παραλίες, όπως στα Νέα Πλάγια, και θα επαναληφθεί.

Σε αντίστοιχες κινήσεις προχωρούν και άλλοι δήμοι στη Χαλκιδική, ώστε οι ελεύθερες παραλίες να παραμένουν… ελεύθερες.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ: