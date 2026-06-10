Χαρίτσης στον Realfm 97,8: Θα είμαστε σε κοινό βηματισμό με τον Γιάννη Δραγασάκη – Αξιοσημείωτη η δυναμική που καταγράφει η ΕΛΑΣ

Για την αποχώρησή του από τη Νέα Αριστερά, τις επόμενες κινήσεις του και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Αλέξης Χαρίτσης στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

Οι λόγοι της ανεξαρτητοποίησης

Σχετικά με τους λόγους που οδηγήθηκε τόσο εκείνος όσο και οι υπόλοιποι βουλευτές της Νέας Αριστεράς στην ανεξαρτητοποίηση, υπενθύμισε το κείμενο της αποχώρησής τους, το οποίο, όπως σημείωσε, ήταν πολύ σαφές, ενώ ερωτηθείς εάν αποτελεί προοίμιο συνεργασίας με το νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα, είπε: «Ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς η τοξικότητα και η δίκη προθέσεων κυριαρχούν. Εμείς είμαστε πολύ σαφείς, όχι τώρα, αλλά από την ίδρυση της Νέας Αριστεράς. Νομίζω ότι και εγώ ως πρόεδρος, αλλά και όλα τα στελέχη, κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτά τα 2,5 χρόνια, θεωρώντας ότι μπορεί η Νέα Αριστερά να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο, έτσι ώστε να προχωρήσει μια διαδικασία συγκλίσεων, ενωτική. Εμείς το είχαμε ονομάσει αυτό – και μάλιστα ήταν απόφαση του ιδρυτικού μας συνεδρίου πριν από 1,5 χρόνο – Λαϊκό Μέτωπο, δηλαδή συνεργασία δυνάμεων της αριστεράς έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένας πόλος, ο οποίος θα είναι ανταγωνιστικός στη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν όμως σαφές, και το τελευταίο διάστημα έγινε απολύτως ξεκάθαρο, ότι για την πλειοψηφία των οργάνων του κόμματος, η επιλογή δεν ήταν αυτή η στρατηγική κατεύθυνση. Ήταν μια επιλογή αυτόνομης πορείας, μια επιλογή καταγραφής, μια επιλογή η οποία, θεωρώ και θεωρούμε, ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών. Eμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αφουγκράζεσαι την κοινωνία, πρέπει να αντιλαμβάνεσαι ποια είναι η κοινωνική αναγκαιότητα. Και η κοινωνική αναγκαιότητα δεν είναι άλλη από την αριστερή ανασύνθεση, την ενότητα, τη συσπείρωση ενός ευρύτερου χώρου, πολλαπλά κατακερματισμένου τα τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν θεωρήσαμε ότι εφόσον το σχέδιο αυτό δεν μας καλύπτει και δεν μπορούμε να το υπηρετήσουμε, η έντιμη στάση είναι η αποχώρηση».

«Από εκεί και πέρα βεβαίως, εμείς δηλώνουμε παρόντες στις διεργασίες του ευρύτερου χώρου, στις εξελίξεις, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να συμβάλλουμε σε μια προσπάθεια ενότητας. Αυτό είναι το κρίσιμο, αυτό εγώ εισπράττω και από όλο τον κόσμο που αναφέρεται στην αριστερά και στον προοδευτικό κόσμο εν γένει, δηλαδή την ανάγκη για σύγκλιση και συνεργασία, έχοντας βεβαίως επίγνωση του πλουραλισμού των δυνάμεων της αριστεράς και της διαφορετικότητας, αλλά, όπως είπαμε και στη δήλωση της αποχώρησής μας, δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε όλοι σε όλα. Αυτό όμως το οποίο είναι κρίσιμο, είναι να διαμορφωθεί ένας τέτοιος πόλος, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να αντιπαρατεθεί πειστικά προς τη δεξιά και θα έλεγα και νικηφόρα στις επόμενες εκλογές για να γίνει εφικτή η πολιτική αλλαγή» πρόσθεσε ο κ. Χαρίτσης.

Τι είπε για το κόμμα Τσίπρα

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, που έχει αποκλείσει συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα και ερωτηθείς εάν επιλέχθηκε τελικά η λύση της ανεξαρτητοποίησης προκειμένου να διαπραγματευτεί ο καθένας χωριστά ως πρόσωπο, με το νέο σχήμα, απάντησε: «Όχι. Αν αυτός ήταν ο στόχος μας, θα το είχαμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ κατανοώ ότι και ο Αλέξης Τσίπρας έχει δημιουργήσει το νέο δικό του εγχείρημα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Έχει δείξει αυτό το πρώτο διάστημα της δημιουργίας του, μια αξιοσημείωτη δυναμική και δεν είναι λίγο, ειδικά στην εποχή μας και ειδικά με τον κόσμο της αριστεράς να είναι απογοητευμένος και να έχει πάει σπίτι του, ουσιαστικά. Αυτό προφανώς πρέπει όλοι μας να το λάβουμε υπόψη μας».

Σχολιάζοντας πάντως τα ποσοστά που καταγράφει στις δημοσκοπήσεις, αφού είναι χαμηλότερα από αυτά του ΣΥΡΙΖΑ, όταν αποχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, επισήμανε: «Δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε στις σημερινές συνθήκες, που την ώρα που η κοινωνική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση Μητσοτάκη ολοένα και αυξάνεται, βλέπουμε ότι η πολιτική της κυριαρχία παραμένει πάρα πολύ σημαντική, άρα νομίζω ότι κανένας δεν πρέπει να πανηγυρίζει και νομίζω ότι κανένας δεν πανηγυρίζει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αξιοσημείωτη καταγραφή μιας δυναμικής από τη μεριά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα»

«Από εκεί και πέρα όμως, κατά τη γνώμη μου, το κρίσιμο είναι να γίνει αντιληπτό από όλους, και νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό από όλους ότι σε αυτήν την πολύ δύσκολη και ρευστή κατάσταση, η πολιτική αλλαγή, εφόσον μιλάμε για αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, για να μπορέσει να εφαρμοστεί μια διαφορετική πολιτική, προϋποθέτει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο μέχρι τώρα έχει γίνει. Προϋποθέτει την ενότητα και τη συσπείρωση δυνάμεων, όχι με τη λογική των αποκλεισμών, ούτε με τη λογική των προσωπικών μεταγραφών, αλλά με μια λογική σύνθεσης και ανασυγκρότησης ενός ευρύτερου χώρου της πληθυντικής αριστεράς, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του και να πείσει. Αυτό είναι το κρίσιμο» συμπλήρωσε ο κ. Χαρίτσης.

Ερωτηθείς εάν «φωτογραφίζει» με τη συγκεκριμένη τοποθέτησή του τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε: «Φωτογραφίζω και το κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά και όλες τις δυνάμεις που αναφέρονται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Όλο το προηγούμενο διάστημα αντιμετωπίσαμε -και όταν εγώ ως πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, έκανα προσπάθεια για να υπάρξει η σύγκλιση αυτών των δυνάμεων- και εμείς στο εσωτερικό του κόμματός μας, κατά ψέματα, προβλήματα σε σχέση με την έλλειψη βούλησης της πλειοψηφίας για να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία συνεργασίας. Όμως, αντιμετωπίσαμε και από τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, και του ΣΥΡΙΖΑ τότε, έναν διαγκωνισμό για τη δεύτερη θέση, ο οποίος απέτρεπε και τη δημιουργία ευρύτερων συγκλίσεων. Είχαμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και σήμερα, μιλάει για τη νίκη του στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο, και για την αυτόνομη πορεία του προς την ανατροπή των σημερινών πολιτικών συσχετισμών, πράγματα τα οποία νομίζω ότι στον κοινό νου φαντάζουν τουλάχιστον εξωπραγματικά. Απευθύνομαι, λοιπόν, σε όλους».

«Εγώ λέω ότι αυτό το οποίο πρωτίστως μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, είναι η ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς πριν από τις εκλογές για να υπάρξει αυτός ο πόλος, ο οποίος θα αμφισβητήσει εμπράκτως την πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη και στη συνέχεια, μετά τις εκλογές – να δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις, καθώς είναι πολύ πιθανό να υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση- να μπει και το θέμα των ευρύτερων προοδευτικών συνεργασιών. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο» πρόσθεσε.

Το σχόλιο για την απόφαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Σχετικά με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «Δεν κρύβω ότι όλη αυτή η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί σε μένα -νομίζω και σε άλλους που προερχόμαστε από εκεί, καθώς είναι η μήτρα μας αυτός ο πολιτικός χώρος- και μία συναισθηματική φόρτιση. Προφανώς υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο. Την ίδια στιγμή βεβαίως, εγώ δεν θα υπαγορεύσω στους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ το πώς θα κινηθούν και δεν θέλω να υπεισέλθω στα εσωτερικά του. Κατανοώ τις δυσκολίες, όμως αυτό το οποίο θέλω να πω, και το οποίο αφορά και τον ΣΥΡΙΖΑ -γιατί πραγματικά είναι και μία απόφαση η οποία δεν έχει προηγούμενο στα πολιτικά χρονικά- είναι πως είμαι υπέρ των καθαρών λύσεων, των λύσεων οι οποίες ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο, στην οποία ειδικά ο κόσμος της αριστεράς που είναι τόσο πολύ πληγωμένος από όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, τόσο θυμωμένος και απογοητευμένος, ζητάει ευλόγως καθαρές λύσεις και καθαρές κουβέντες».

«Δεν μπορείς σε αυτές τις συνθήκες να κινείσαι με μία λογική μεσοβέζικη, ούτε με μία λογική η οποία προσπαθεί να κρύψει κάτω από το χαλί τα μεγάλα στρατηγικά διλήμματα. Eμείς λέμε και είμαστε πάρα πολύ σαφείς σε αυτό. Το δίλημμα είναι ενότητα των δυνάμεων όλης της αριστεράς, για να υπάρξει ο αντίπαλος πόλος προς τη δεξιά και να ανοίξει ο δρόμος προς ευρύτερες προοδευτικές συμμαχίες, ναι ή όχι; Ή ο καθένας μόνος του κι όπου βγει κι αυτό το οποίο θα βγει τελικά θα είναι μία τρίτη θητεία Μητσοτάκη, η οποία κατά τη γνώμη μου για τον προοδευτικό δημοκρατικό κόσμο είναι το σενάριο το οποίο θέλουν όλοι να αποφευχθεί;» συνέχισε ο κ. Χαρίτσης.

Οι επόμενες κινήσεις του

Τέλος, ερωτηθείς εάν οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν από τη Νέα Αριστερά, θα κινηθούν συλλογικά και εάν ο ίδιος σκέφτεται το επόμενο βήμα του στην πολιτική σκηνή κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, τόνισε:

«Θα κινηθούμε συλλογικά. Θα είμαστε παρόντες με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και με τις παρεμβάσεις μας, όπως σήμερα, που αρχίζει η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση που επιχειρεί να εργαλειοποιήσουν ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Πρέπει να πω ότι υπάρχει και μία εξέλιξη, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι σημαντική. Το γεγονός ότι στη Βουλή, επιστρέφει ο Γιάννης Δραγασάκης, με τον οποίο θα είμαστε και σε έναν κοινό βηματισμό το επόμενο διάστημα, ένα στέλεχος της αριστεράς με μεγάλη ιστορία και μεγάλο κύρος. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν όλο το επόμενο διάστημα, ακριβώς να δείξουμε το δρόμο για το πώς μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία της ενότητας της αριστεράς, στην οποία εμείς πιστεύουμε. Και προσωπικά να σας πω ότι είμαι στην πολιτική για να υπηρετώ και να συμμετέχω σε ένα πολιτικό σχέδιο, το οποίο πιστεύω και ανταποκρίνεται στις αρχές και την ιδεολογία μου. Εφόσον υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, ναι βεβαίως να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Εφόσον δεν υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, δεν βλέπω την πολιτική ως διαδικασία επαγγελματική. Με αυτήν την έννοια, εγώ παραμένω στην πολιτική, εφόσον μπορώ να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο, το οποίο πραγματικά με πείθει και με εμπνέει. Και κυρίως όχι εμένα, γιατί δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, αλλά βασικά πείθει και εμπνέει την κοινωνία ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε διαφορετικά».