ΕΛΣΤΑΤ: Στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο – Πού καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις

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Στο 5,2% έπεσε ο πληθωρισμός τον Μάιο από 5,4% που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Υπενθυμίζεται πως τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat έδειξαν πως ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε σε 5% τον Μάιο.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως αυξήσεις καταγράφηκαν στις τιμές μοσχαριού (17,6%), του αρνιού ( 16,2%) και 12,6% των ψαριών. Ακόμη επισημαίνεται πως η μαργαρίνη “τσίμπησε” κατά 10,6%.

Επίσης την ανηφόρα πήραν το φυσικό αέριο (21%) και το πετρέλαιο (53,2%). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η τιμή της βενζίνη να είναι ακριβότερη κατά 21% και το πετρέλαιο κίνησης 24,4%. Ανατιμήσεις σημειώθηκαν στα ασφάλιστρα υγείας (7%) και στα ενοίκια (7,7%).

Αναλυτικά, η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει τα εξής σε ανακοίνωση της:

Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Μαΐου 2026 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαΐου 2025 προέκυψε αύξηση 5,2% έναντι

αύξησης 2,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

αύξησης 2,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024. Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2026 δεν παρουσίασε μεταβολή. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους σημειώθηκε αύξηση 0,2%.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2025 – Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 – Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,1%, έναντι αύξησης 2,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 – Μαΐου 2025 με το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2023 – Μαΐου 2024.

Σύγκριση Μαΐου 2026 με Απρίλιο 2026

Η μηδενική μεταβολή του Γενικού ΔΤΚ τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Απριλίου 2026, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 0,4% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις υπηρεσίες αναψυχής.

• 2,8% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

• 0,4% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα είδη και υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

• 0,8% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: δημητριακά για πρωινό, αρνί και κατσίκι, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά). Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, πουλερικά, τυριά, λοιπά τρόφιμα.

• 1,0% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης, άλλα καύσιμα, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη)

Σύγκριση Μαΐου 2026 με Μάιο 2025

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 5,2% τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαΐου 2025, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 3,5% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, αλλαντικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια αλίπαστα, γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκάπαγωτά, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: δημητριακά για πρωινό, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, ελαιόλαδο.

• 11,6% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

• 1,2% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

• 11,5% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

• 1,4% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, υπηρεσίες αναψυχής, πακέτο διακοπών.

• 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• 8,5% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

• 3,4% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.

• 0,9% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, κοσμήματα και ρολόγια, άλλες υπηρεσίες.

Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, άλλα προσωπικά είδη.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

• 0,1% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

• 0,9% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω μείωσης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

• 0,1% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: οικιακές συσκευές

και επισκευές, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως

των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες.

• 2,7% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας,

υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.