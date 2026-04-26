ΟΦΗ: Οι Κρητικοί σήκωσαν το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας τους – Δείτε την απονομή

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

ΟΦΗ, τελικός Κυπέλλου Ελλάδας

Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία στον Βόλο και κατέκτησε το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του. Η κρητική ομάδα νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-2 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και επανέλαβε τον θρίαμβο του 1987, επιστρέφοντας στην κορυφή του θεσμού μετά από 39 χρόνια.

Η στιγμή της απονομής σφράγισε τον μεγάλο θρίαμβο των Κρητικών. Ο αρχηγός του ΟΦΗ, Βασίλης Λαμπρόπουλος, σήκωσε το τρόπαιο στον ουρανό του Βόλου και χάρισε στον σύλλογο μία εικόνα που θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία του κλαμπ και του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του Νίκου Μαχλά, ο οποίος έφερε ξανά το τρόπαιο, όπως είχε συμβεί και πριν από τη σέντρα, και το τοποθέτησε στο βάθρο, εκεί όπου περίμεναν οι θριαμβευτές. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου και αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, Νίκος Τζώρτζογλου, παρέδωσε το Κύπελλο στον αρχηγό του ΟΦΗ.

Μετά την απονομή, τα «παιδιά» του Κόντη πήγαν το τρόπαιο στον κόσμο της ομάδας και πανηγύρισαν μαζί του την ιστορική επιτυχία. Ο ΟΦΗ έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο μία βραδιά που θα μείνει αξέχαστη για τον σύλλογο, με την επόμενη στάση των εορτασμών να είναι το Ηράκλειο.

