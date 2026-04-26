ΟΦΗ: «Καίγεται» το Ηράκλειο για την κατάκτηση του Κυπέλλου – ΒΙΝΤΕΟ

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

ΟΦΗ, τελικός Κυπέλλου Ελλάδας

Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία στο Πανθεσσαλικό και κατέκτησε το Κύπελλο, επικρατώντας με 3-2 του ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Κρήτης κατέκτησε το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της, μετά την πρώτη επιτυχία του 1987, και έδωσε το έναυσμα για ξέφρενους πανηγυρισμούς στο Ηράκλειο.

Οι φίλοι του ΟΦΗ βγήκαν αμέσως στους δρόμους της πόλης και γιόρτασαν τον μεγάλο θρίαμβο της ομάδας τους. Το πρώτο σημείο συνάντησης ήταν τα «Λιοντάρια», όπου συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος, καθώς αρκετοί υποστηρικτές της ομάδας παρακολουθούσαν εκεί τον τελικό σε κοντινά μαγαζιά.

Λίγα λεπτά αργότερα, το κέντρο του Ηρακλείου γέμισε από φιλάθλους που πανηγύριζαν την επιτυχία. Ανάλογη εικόνα επικράτησε και στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο, με τον κόσμο να ανάβει καπνογόνα και να γιορτάζει την ιστορική κατάκτηση.

Η επιτυχία του ΟΦΗ προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους φιλάθλους της ομάδας και μετέτρεψε το Ηράκλειο σε ένα μεγάλο σκηνικό γιορτής. Η κατάκτηση του Κυπέλλου αποτέλεσε μια βραδιά-ορόσημο για τον σύλλογο και πρόσφερε στους Κρητικούς μία από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας τους.

