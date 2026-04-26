Εντυπωσιακός ο Τσιτσιπάς απέκλεισε και τον Μπούμπλικ προκρινόμενος στον 3ο γύρο του Madrid Open

Την καλύτερή του πορεία εδώ και πολύ καιρό διαγράφει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Madrid Open, όπου κατάφερε να νικήσει και τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ με 2-0 σετ (6-2, 7-5) και να προκριθεί στους “32” του σημαντικού αυτού Masters.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε μια από τις κορυφαίες φετινές του εμφανίσεις, επιβλήθηκε άνετα του Αλεξάντερ Μπούμπλικ με 2-0 σετ (6-2, 7-5 σε 1 ώρα και 14 λεπτά) και πήρε με άνεση την πρόκριση για τους “32” της Μαδρίτης.

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς έκανε ένα break στην αρχή και ένα στο τέλος, κυριαρχώντας απόλυτα, για να το κατακτήσει με 6-2 μέσα σε 27 μόλις λεπτά.

Το δεύτερο ήταν σαφώς πιο ανταγωνιστικό, με τον Καζάκο να ανεβάζει την απόδοσή του, τουλάχιστον στα δικά του service game, και τον Έλληνα να κάνει το break στο κρισιμότερο σημείο για να κλείσει το ματς με 7-5.

Στον γύρο των “32”, ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον 21χρονο Ισπανό, Μερίδα Αγκιλάρ, που πανηγύρισε τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του απέναντι στον Κορεντίν Μουτέ. Νεαρός, φορμαρισμένος και με την έντονη υποστήριξη του κοινού, αποτελεί σίγουρα έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο, ωστόσο δύσκολα ο Έλληνας πρωταθλητής θα έβρισκε σπουδαιότερη ευκαιρία για να προκριθεί στους “16”