ΣYΡIZΑ για επίσκεψη Μακρόν: Η συμμετοχή στη λεγόμενη «πυρηνική ομπρέλα» μάς βρίσκει κάθετα αντίθετους

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Δεν μπορεί η αμυντική συνεργασία να γίνεται πεδίο εξοπλιστικών ανταλλαγμάτων ή πολιτικών παζαριών», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα, εκφράζοντας την κάθετη αντίθεση του στη συμμετοχή στη λεγόμενη «πυρηνική ομπρέλα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την επίσκεψη Μακρόν:

Η εμβάθυνση των ελληνογαλλικών σχέσεων αποτελεί πάγια θέση μας και πρέπει να εντάσσεται σε μια πολυδιάστατη και ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, με γνώμονα την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η υπογραφή συμφωνιών με τη Γαλλία που ανοίγουν το δρόμο στη συμμετοχή στη λεγόμενη «πυρηνική ομπρέλα» μάς βρίσκει κάθετα αντίθετους. Η αναγκαία αμυντική θωράκιση της χώρας και ο αμυντικός της σχεδιασμός οφείλουν να υπηρετούν μια συνεκτική στρατηγική για την αναβάθμιση της θέσης της χώρας και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας, όχι μια λογική κούρσας εξοπλισμών.

Με προβληματισμό παρακολουθούμε συζητήσεις για την ευρωπαϊκή άμυνα που αφορούν την επέκταση της λεγόμενης «πυρηνικής αποτροπής». Τέτοιες επιλογές δεν ενισχύουν την ασφάλεια της Ευρώπης, αλλά εντείνουν τη λογική των εξοπλισμών και της στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Δεν μπορεί η αμυντική συνεργασία να γίνεται πεδίο εξοπλιστικών ανταλλαγμάτων ή πολιτικών παζαριών.

Η Ελλάδα οφείλει να στηρίζει μια ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας που υπηρετεί τη συνεργασία και όχι τη στρατιωτική ένταση. Ζητάμε πλήρη ενημέρωση της Βουλής και διαφάνεια στα ζητήματα των εξοπλισμών.

Βάφετε τα μαλλιά σας στο σπίτι; Hair colorist αποκαλύπτει τα 4 tips για να πετύχουν σαν να βγήκατε από το κομμωτήριο

Σας αγαπάει πραγματικά; Τότε δεν κάνει αυτά τα 11 πράγματα μπροστά σας

Κεφαλογιάννη: Καμία ανησυχία για τον τουρισμό – Ευρωπαϊκή πρόκληση η αύξηση του κόστους καυσίμων

Πόσο μας κοστίζουν τα αδήλωτα τετραγωνικά – Αναλυτικά παραδείγματα

Οι επιστήμονες γνωρίζουν επιτέλους πόσο παλιοί είναι οι «Δώδεκα Απόστολοι» – Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
01:15 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Νίκος Ανδρουλάκης: Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ, «απόψε η Κρήτη μας γιορτάζει»

Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ για την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας Betsson έδωσε ο Κρητικής καταγωγή...
21:28 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Κουτσούμπας για τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή: Αρνητές της ιστορικής αλήθειας όσοι αντιμετωπίζουν τη θυσία τους ως κάποιο «μουσειακό» αντικείμενο

Σε μεγάλη πολιτική – πολιτιστική εκδήλωση για τους 200 της Καισαριανής μίλησε σήμερα Σάβ...
20:58 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Politico: Μακρόν και Μητσοτάκης ζητούν παράταση της αποπληρωμής του χρέους της περιόδου της πανδημίας και νέα ευρωομόλογα

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυναν το ...
20:46 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Εμανουέλ Μακρόν: Η συμβολική κίνηση λίγο πριν εισέλθει στο αεροσκάφος για να αναχωρήσει από την Αθήνα

Ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμανο...
MUST READ

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

LIVE: 57η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς