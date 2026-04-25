Μητσοτάκης: Το βίντεο του Πρωθυπουργού για την επίσκεψη Μακρόν – «Ελλάδα και Γαλλία πιο κοντά από ποτέ»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήρτησε στο Instagram βίντεο με στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Ελλάδα και Γαλλία βρίσκονται σήμερα πιο κοντά από ποτέ: πολιτικά, στρατηγικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά», γράφει στη λεζάντα ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Το βίντεο ξεκινά με τον Γάλλο πρόεδρο να απευθύνεται στα ελληνικά λέγοντας «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία», ενώ ακολουθούν εικόνες από κοινές εμφανίσεις και δράσεις των δύο ηγετών σε εμβληματικά σημεία και σημαντικές εκδηλώσεις.

Μεταξύ άλλων, προβάλλονται στιγμιότυπα από τη Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας, την επιθεώρηση της φρεγάτας «Κίμων», την κοινή συνέντευξη Τύπου στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και από το ελληνογαλλικό επιχειρηματικό φόρουμ.

Στο ίδιο βίντεο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι «δεν είναι λόγια του αέρα, είναι λόγια τα οποία υποστηρίζονται από πράξεις», ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν δηλώνει «ζήτω η φιλία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας», δίνοντας το στίγμα της πολιτικής βούλησης για περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων.