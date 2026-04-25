Αστυνομική επιχείρηση σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Θεσσαλονίκη – Ελεύθεροι όλοι οι προσαχθέντες

Enikos Newsroom

Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι προσαχθέντες της αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα (25/04) το απόγευμα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Πιστών, στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνολικά είχαν προσαχθεί 19 άτομα, τα οποία μετά την εξέτασή τους αφέθηκαν ελεύθερα, καθώς δεν προέκυψε κάτι επιλήψιμο εναντίον τους.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε ύστερα από πληροφορίες ότι στο χώρο του κτιρίου βρίσκονται άτομα τα οποία ανήκουν στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο.

