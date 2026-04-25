Σμαράγδα Αδαμοπούλου για Λευτέρη Χαρίτο: «Έχω ακούσει από γυναίκες ότι κάνω δουλειές εξαιτίας της σχέσης μας»

Η Σμαράγδα Αδαμοπούλου παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται», με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά Porto Leone του Alpha.

Η ηθοποιός μίλησε για τις άβολες στιγμές που έχει νιώσει στον επαγγελματικό της χώρο, αλλά και για την προσωπική της ζωή, και την συντροφική της σχέση με τον σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρίτο.

Η Σμαράγδα Αδαμοπούλου εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «έχει τύχει να βρεθώ σε οντισιόν που να με έκαναν να αισθανθώ άσχημα, στην αρχή, σίγουρα. Είναι αυτό το παθητικό-επιθετικό, που σου… μιλάνε άσχημα με ωραίο τρόπο».

«Στην αρχή, επειδή δεν ήμουν καθόλου μαθημένη στο κομμάτι της έκθεσης, έπαθα ένα σοκ για τα βλέμματα στις κοινές εμφανίσεις με τον σύντροφο μου. Παρόλα αυτά δεν κρύβομαι, εννοείται ότι βγαίνω και χαίρομαι τη ζωή μου. Εννοείται πως οι γονείς μου ήξεραν από την πρώτη στιγμή για τη σχέση μας (σ.σ. με τον Λευτέρη Χαρίτο), δεν περίμεναν να το δουν από κάτω. Εγώ έπαθα το σοκ, για να πω την αλήθεια, δεν το έπαθαν οι γονείς μου».

«Ένα πολύ ωραίο πράγμα που μ’ αρέσει είναι ότι δεν μπερδεύουμε ποτέ τις δουλειές μας. Επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν σκηνοθέτη και για μια ηθοποιό να συνυπάρχουν, το λέω αυτό γιατί ο κόσμος θα πει με ευκολία ότι “η Σμαράγδα κάνει τις δουλειές της εξαιτίας αυτού του ανθρώπου”. Από γυναίκες πάντα το ‘χω ακούσει αυτό, όχι από άνδρες» πρόσθεσε η Σμαράγδα Αδαμοπούλου στις νέες δηλώσεις που παραχώρησε, το Σάββατο, στον Alpha.