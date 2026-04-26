ΠΑΟΚ: Οργή και συνθήματα κατά πάντων των οπαδών του Δικεφάλου

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ξέσπασαν μετά την ήττα από τον ΟΦΗ και την απώλεια του Κυπέλλου, εκφράζοντας έντονη απογοήτευση για την εικόνα της ομάδας. Ο Δικέφαλος δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και, μετά την απώλεια του πρωταθλήματος, έχασε και τον δεύτερο μεγάλο στόχο της σεζόν.

Η αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό έκλεισε με σκορ 3-2 υπέρ του ΟΦΗ και προκάλεσε έντονη οργή στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Οι φίλαθλοι περίμεναν έναν τίτλο, ιδιαίτερα σε μια χρονιά με βαρύ συναισθηματικό φορτίο για τον σύλλογο, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια ιστορίας και έχουν προηγηθεί δύσκολες στιγμές για την οικογένεια της ομάδας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο κόσμος θεωρούσε την κατάκτηση του Κυπέλλου ως μια ελάχιστη δικαίωση και ως έναν φόρο τιμής για όσους έφυγαν από τη ζωή.

Η απώλεια του τροπαίου έφερε έντονες αντιδράσεις στις εξέδρες. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμασαν την ομάδα και φώναξαν: «βαριά, βαριά του ΠΑΟΚ η φανέλα». Το σύνθημα αποτύπωσε το κλίμα δυσαρέσκειας που επικράτησε αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, με την απογοήτευση να μετατρέπεται σε ανοιχτή διαμαρτυρία.

Οι αποδοκιμασίες συνεχίστηκαν και την ώρα που οι παίκτες και τα μέλη του τεχνικού τιμ πήγαν να παραλάβουν τα μετάλλιά τους. Παρότι οι περισσότεροι φίλοι του Δικεφάλου είχαν ήδη αποχωρήσει από το γήπεδο, όσοι παρέμειναν εξέφρασαν εκ νέου τη δυσαρέσκειά τους για το αποτέλεσμα και την αγωνιστική εικόνα της ομάδας.