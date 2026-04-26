Η Ανθή Βούλγαρη σε γυμναστική με τον ενός έτους γιο της – Δείτε τη φωτογραφία

Γυμναστική αγκαλιά με τον ενός έτους γιο της κατάφερε να κάνει η Ανθή Βούλγαρη και το μοιράστηκε με τους ακόλουθους της στο instagram.

Πρόσφατα, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, και ο σύζυγός της, διοργάνωσαν ένα μεγάλο πάρτι γενεθλίων για τον γιο τους, έχοντας δίπλα τους αγαπημένους συνεργάτες και φίλους.

«Αυτό που αναρωτιέμαι πάντα, είναι αν είμαι αρκετή, αν κάνω καλά τα πράγματα, αν είμαι καλή μαμά. Και με τον σύντροφό σου επαναπροσδιορίζεις λίγο τη σχέση σου. Γιατί, από εκεί που ήσασταν ζευγάρι, τώρα είστε ζευγάρι και γονείς. Αλληλοσυστηνόμαστε ως γονείς. Τα πράγματα είναι πιο ωραία απ’ ότι τα είχα στο μυαλό μου πριν γίνω μαμά», είχε αναφέρει σε δηλώσεις της στο Buongiorno.

Χθες το μεσημέρι η Ανθή Βούλγαρη ανέβασε στο instagram φωτογραφία από την γυμναστική pilates που έκανε παρέα με τον γιο της.

Η Ανθή Βούλγαρη και ο μουσικός σύζυγός της, Κώστας Κωνσταντινίδης παντρεύτηκαν το 2020 στο Πήλιο, ενώ τον Μάρτιο του 2025 ήρθε στη ζωή ο γιος τους.