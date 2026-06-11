Ορέστης Τζιόβας: «Δούλεψα σε μπεργκεράδικο» – Τι είπε για τα βλέμματα του κόσμου

Ο ηθοποιός Ορέστης Τζιόβας αναφέρθηκε στην περίοδο που εργάστηκε σε ταχυφαγείο, συγκεκριμένα σε μπεργκεράδικο, μετά την περίοδο του κορονοϊού. Περιέγραψε τις δυσκολίες της εργασίας σε ανοιχτή κουζίνα και εξέφρασε την ενόχλησή του για την αντίδραση του κόσμου και την «ηρωοποίηση» της επιλογής του.

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Ορέστης Τζιόβας
Φωτογραφία: Instagram/prwianseeidon
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ορέστης Τζιόβας εξομολογήθηκε πως «Δούλεψα σε μπεργκεράδικο» για περίπου ένα χρόνο, μετά τον κορονοϊό, όταν τα θέατρα ήταν ακόμα «λίγο περίεργα».
  • Ο ηθοποιός περιέγραψε την αντίδραση του κόσμου, ο οποίος τον αντιμετώπιζε με βλέμματα του τύπου «ο καημένος» και τον «ηρωοποιούσε».
  • Ο καλλιτέχνης εξέφρασε τη δυσανασχέτησή του για την «ηρωοποίηση», τονίζοντας πως «Αντί να λέμε: “Φίλε δεν ντρεπόμαστε που ο καθένας πρέπει να κάνει άλλη δουλειά από αυτή που μπορεί να κάνει, για να ζήσει;”».

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Στην περίοδο που χρειάστηκε να δουλέψει σε ταχυφαγείο αναφέρθηκε ο Ορέστης Τζιόβας, στη διάρκεια της παρουσίας του, το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου, στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά, «Πρωίαν σε είδον».

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Ο ηθοποιός εξήγησε πως πριν από λίγα χρόνια, μετά τον κορονοϊό, εργάστηκε σε μπεργκεράδικο, ενώ περιέγραψε και την αντίδραση που είχε ο κόσμος.

Συγκεκριμένα, ο Ορέστης Τζιόβας εξομολογήθηκε πως: «Δούλεψα σε μπεργκεράδικο. Το fast food παιδιά είναι πολύ δύσκολο, γιατί έχεις ανοιχτή κουζίνα και πρέπει να δουλεύεις γρήγορα και να καθαρίζεις γρήγορα. Μαθαίνεις εκεί δηλαδή να είσαι… Το έκανα για κανέναν χρόνο. Ήταν μετά τον κορονοϊό, πρόσφατα σχετικά. Βασικά ενδιάμεσα, εκεί που δεν δουλεύαμε ακριβώς. Τα θέατρα ήταν ακόμα λίγο περίεργα». 

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Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης είπε ότι: «Αντιμετώπισα τα βλέμματα, ότι “ο καημένος”. Το ηρωοποιούν κιόλας. Και αυτό για εμένα είναι πολύ εκνευριστικό, που το ηρωοποιούν, ότι “μπράβο του”. Αντί να λέμε: “Φίλε δεν ντρεπόμαστε που ο καθένας πρέπει να κάνει άλλη δουλειά από αυτή που μπορεί να κάνει, για να ζήσει;”. Αυτό είναι το βασικό που θα έπρεπε να λέμε». 

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