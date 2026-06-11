Αναστασία: Υποδέχτηκε το καλοκαίρι με ένα εντυπωσιακό κίτρινο μπικίνι

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Η Αναστασία υποδέχτηκε επίσημα το καλοκαίρι με τον πιο «καυτό» τρόπο! Η δημοφιλής νέα τραγουδίστρια απόλαυσε μια απόδραση στη θάλασσα και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικά άκρως καλοκαιρινά στιγμιότυπα.

Φορώντας ένα σέξι κίτρινο μπικίνι, η Αναστασία πόζαρε στην αμμουδιά, έπαιξε με το κύμα, φόρεσε το παρεό της και έκανε κούνια δίπλα στο κύμα.

«Ήρθε το καλοκαίρι», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, εισπράττοντας χιλιάδες likes από τους ακόλουθους της.

Δείτε τις φωτογραφίες: