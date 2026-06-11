Αναστασία: Υποδέχτηκε το καλοκαίρι με ένα εντυπωσιακό κίτρινο μπικίνι

Η δημοφιλής νέα τραγουδίστρια Αναστασία υποδέχτηκε επίσημα το καλοκαίρι με μια απόδραση στη θάλασσα. Μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους άκρως καλοκαιρινά στιγμιότυπα στο Instagram, όπου πόζαρε με ένα σέξι κίτρινο μπικίνι και έλαβε χιλιάδες likes.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η δημοφιλής νέα τραγουδίστρια Αναστασία υποδέχτηκε επίσημα το καλοκαίρι με τον πιο «καυτό» τρόπο. Απόλαυσε μια απόδραση στη θάλασσα.
  • Φορώντας ένα σέξι κίτρινο μπικίνι, η Αναστασία πόζασε στην αμμουδιά, έπαιξε με το κύμα και μοιράστηκε άκρως καλοκαιρινά στιγμιότυπα.
  • Η τραγουδίστρια έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram «Ήρθε το καλοκαίρι», εισπράττοντας χιλιάδες likes.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η Αναστασία υποδέχτηκε επίσημα το καλοκαίρι με τον πιο «καυτό» τρόπο! Η δημοφιλής νέα τραγουδίστρια απόλαυσε μια απόδραση στη θάλασσα και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικά άκρως καλοκαιρινά στιγμιότυπα.

Φορώντας ένα σέξι κίτρινο μπικίνι, η Αναστασία πόζαρε στην αμμουδιά, έπαιξε με το κύμα, φόρεσε το παρεό της και έκανε κούνια δίπλα στο κύμα.

«Ήρθε το καλοκαίρι», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, εισπράττοντας χιλιάδες likes από τους ακόλουθους της.

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