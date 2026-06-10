Ρένια Λουιζίδου: «Δεν είναι εύκολο πια κάτι να με διαλύσει – Μπορώ να κάνω ξεκαθαρίσματα»

Στις δουλειές της που δεν έχουν πάει καλά αναφέρθηκε η Ρένια Λουιζίδου, σε συνέντευξη που έδωσε μαζί με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, στο «Στούντιο 4» με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Η ηθοποιός εξήγησε ότι δεν της έχει τύχει ποτέ η «απόλυτη καταστροφή» στα επαγγελματικά της, ενώ τόνισε το πόσο σημαντικό είναι «να πηγαίνει καλά αυτό που πιστεύεις ότι πρέπει να πάει καλά».

Ακόμα, εξομολογήθηκε πως πλέον «δεν είναι εύκολο να τη διαλύσει κάτι», και περιέγραψε το πώς ήταν παλαιότερα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Ρένια Λουιζίδου εξήγησε ότι: «Μου έχουν τύχει αποτυχίες. Δεν μου έχει τύχει ούτε στη τηλεόραση ούτε στο θέατρο, αυτή η απόλυτη καταστροφή, που κόβεται ή που κατεβαίνει. Αλλά να μην πάνε καλά ή να μην είναι καλές δουλειές, βέβαια μου έχει τύχει.

Το θέμα είναι να πηγαίνει καλά αυτό που πιστεύεις ότι πρέπει να πάει καλά, γιατί γίνεται καμιά φορά και ανάποδα αυτό. Πράγμα που δεν σου αρέσει καθόλου να σκίζει, πράγμα που αγαπάς πολύ να μην πηγαίνει καλά. Τουλάχιστον να συνάδουν αυτά μεταξύ τους».

«Είναι ο άνθρωπος φτιαγμένος έτσι»

Όταν ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος ανέφερε πως «είναι σαν το τοξικό σχόλιο. Μπορεί να έχεις χίλια καλά, και εκείνο το ένα να σου τριβελίζει το μυαλό», η ηθοποιός είπε πως: «Είναι ο άνθρωπος φτιαγμένος έτσι, να στέκεται στο κακό, και όχι σε αυτό που συμβαίνει. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάθε μέρα μια επανάληψη των καλών πραγμάτων που έχουμε στη ζωή μας, θα λύναμε πολλά μας προβλήματα».

Επιπλέον, η Ρένια Λουιζίδου αποκάλυψε ότι: «Δεν είναι εύκολο πια κάτι να με διαλύσει, εάν δεν είναι πολύ βαθύ δικό μου. Μπορώ να κάνω ξεκαθαρίσματα. Παλαιότερα δεν μπορούσα.

Ήμουν πολύ παρεξηγιάρα, τα προσωπικά να τα πάρω όλα, πολύ πίκρα ας πούμε. Είναι ένας από τους λόγους που δεν έχω μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπω ότι ο κόσμος πιο πολύ τυραννιέται, παρά διευκολύνεται».