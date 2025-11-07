Ρένια Λουιζίδου: «Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ήμουν μέρος της ανάμνησης ανθρώπων από την παιδική τους ηλικία»

Η Ρένια Λουιζίδου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action24, με την Αθηναΐδα Νέγκα, σε μια συζήτηση που κάλυψε όλη τη διαδρομή της, από τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική μέχρι σήμερα. Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για την πορεία της μέσα από τις σειρές που έχει αγαπήσει το κοινό, αλλά και για τα όνειρα και τα σχέδιά της στα πρώτα χρόνια της καριέρας της.

Η ίδια αποκάλυψε ότι τα τελευταία χρόνια έχει συνειδητοποιήσει κάτι βαθύτερο για τη σχέση της με τον κόσμο: «Τα τελευταία χρόνια συνειδητοποιώ ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι που έχουν συνδέσει οι άνθρωποι τη ζωή τους μαζί σου όταν είσαι σε αυτή τη δουλειά της υποκριτικής. Σε αυτή την ηλικία καταλαβαίνω όταν έρχονται άνθρωποι διαφόρων ηλικιών και μου λένε “μεγάλωσα μαζί σου”». Όπως είπε, μέσα από τις φράσεις του κόσμου μπορεί να καταλάβει ποια σειρά έβλεπε ο καθένας, ανάλογα με την ηλικία του. «Ξέρω ποιος έβλεπε “Απαράδεκτους”, ποιος “Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή”, ποιος “Καφέ της Χαράς” και ποιος “Σόι σου”. Ήταν πιο μεγάλη ευθύνη, και λέω ευτυχώς που δεν το κατάλαβα στην πορεία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Ρένια Λουιζίδου αναφέρθηκε στα πρώτα της βήματα και στις σκέψεις που είχε τότε: «Εμένα δεν μου είχε περάσει από το μυαλό. Ήμουν ένα παιδί από τη Θεσσαλονίκη που έλεγα, “μπας και μπορέσω ποτέ να κάνω αυτή τη δουλειά”. Θα ήμουν ικανοποιημένη ακόμα κι αν απλώς κατάφερνα να την κάνω. Δεν έφτανε τόσο μακριά το πλάνο μου». Εξήγησε ότι η γενιά της μπήκε στην υποκριτική με ένα και μόνο πλάνο, να μπορέσει να παίξει στο θέατρο, χωρίς να φαντάζεται τη μετέπειτα επιτυχία στην τηλεόραση. «Αυτό ήταν το πλάνο και ο πήχης της εποχής. Επουδενί δεν θα μπορούσα να έχω φανταστεί ότι θα ήμουν μέρος της ανάμνησης ανθρώπων από την παιδική τους ηλικία. Δεν το καταλάβαινα την ώρα που συνέβαινε. Σε αυτή την ηλικία το αντιλαμβάνομαι σαν πολύ μεγάλη ευθύνη πια», είπε συγκινημένη.