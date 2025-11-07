Ρένια Λουιζίδου: «Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ήμουν μέρος της ανάμνησης ανθρώπων από την παιδική τους ηλικία»

Enikos Newsroom

lifestyle

Ρένια Λουιζίδου: «Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ήμουν μέρος της ανάμνησης ανθρώπων από την παιδική τους ηλικία»

Η Ρένια Λουιζίδου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action24, με την Αθηναΐδα Νέγκα, σε μια συζήτηση που κάλυψε όλη τη διαδρομή της, από τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική μέχρι σήμερα. Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για την πορεία της μέσα από τις σειρές που έχει αγαπήσει το κοινό, αλλά και για τα όνειρα και τα σχέδιά της στα πρώτα χρόνια της καριέρας της.

Η ίδια αποκάλυψε ότι τα τελευταία χρόνια έχει συνειδητοποιήσει κάτι βαθύτερο για τη σχέση της με τον κόσμο: «Τα τελευταία χρόνια συνειδητοποιώ ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι που έχουν συνδέσει οι άνθρωποι τη ζωή τους μαζί σου όταν είσαι σε αυτή τη δουλειά της υποκριτικής. Σε αυτή την ηλικία καταλαβαίνω όταν έρχονται άνθρωποι διαφόρων ηλικιών και μου λένε “μεγάλωσα μαζί σου”». Όπως είπε, μέσα από τις φράσεις του κόσμου μπορεί να καταλάβει ποια σειρά έβλεπε ο καθένας, ανάλογα με την ηλικία του. «Ξέρω ποιος έβλεπε “Απαράδεκτους”, ποιος “Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή”, ποιος “Καφέ της Χαράς” και ποιος “Σόι σου”. Ήταν πιο μεγάλη ευθύνη, και λέω ευτυχώς που δεν το κατάλαβα στην πορεία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Ρένια Λουιζίδου αναφέρθηκε στα πρώτα της βήματα και στις σκέψεις που είχε τότε: «Εμένα δεν μου είχε περάσει από το μυαλό. Ήμουν ένα παιδί από τη Θεσσαλονίκη που έλεγα, “μπας και μπορέσω ποτέ να κάνω αυτή τη δουλειά”. Θα ήμουν ικανοποιημένη ακόμα κι αν απλώς κατάφερνα να την κάνω. Δεν έφτανε τόσο μακριά το πλάνο μου». Εξήγησε ότι η γενιά της μπήκε στην υποκριτική με ένα και μόνο πλάνο, να μπορέσει να παίξει στο θέατρο, χωρίς να φαντάζεται τη μετέπειτα επιτυχία στην τηλεόραση. «Αυτό ήταν το πλάνο και ο πήχης της εποχής. Επουδενί δεν θα μπορούσα να έχω φανταστεί ότι θα ήμουν μέρος της ανάμνησης ανθρώπων από την παιδική τους ηλικία. Δεν το καταλάβαινα την ώρα που συνέβαινε. Σε αυτή την ηλικία το αντιλαμβάνομαι σαν πολύ μεγάλη ευθύνη πια», είπε συγκινημένη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 νοητικές παγίδες που μπαίνουν εμπόδιο στην επιτυχία – Πώς να τις ξεπεράσετε

ΕΚΑΒ: Υγειονομική κάλυψη του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας

Ανοιχτή πρόσκληση Πιερρακάκη για επενδύσεις σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας

Διπλασιάζεται η οικονομική ενίσχυση των συνταξιοδοτούμενων θυμάτων πολέμου

Ένα από τα πιο ισχυρά μοντέλα AI για δημιουργία βίντεο από κείμενο είναι πλέον διαθέσιμο σε Android

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
02:00 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Μικ Τζάγκερ: Aνέβασε φωτογραφίες από την Κνωσό – «Κάπου στη Μεσόγειο…»

Ο θρυλικός Μικ Τζάγκερ βρέθηκε στην Κρήτη και μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι του με τους...
00:30 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Δήμητρα Παπαδήμα για Γιάννη Μποσταντζόγλου: «Το βράδυ δεν έκλεισε μάτι, μη τυχόν και….»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη ήταν το πρωί της Πέμπτης (6...
22:55 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Δανάη Μπάρκα για Βίκυ Σταυροπούλου: «Μου έβαζες μουσική στο σπίτι για να μην ακούω τα κλάματά σου στο δίπλα δωμάτιο…»

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα (6/11) η Βίκυ Σταυροπούλου. Η Δανάη Μπάρκα με αφορμή το σημαντικό ...
22:45 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Το τελευταίο διάστημα βιώνω επίπεδα στρες που δεν έχω ξαναζήσει»

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη έχει ένα κοινό που την λατρεύει και παρακολουθεί φανατικά τις αναρτήσεις...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς