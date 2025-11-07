Euroleague: Με πρωταγωνιστή τον Μάικ Τζέιμς η Μονακό πήρε το «θρίλερ» στο Βελιγράδι – Η βαθμολογία πριν από τον αγώνα του Ολυμπιακού

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Euroleague - Μάικ Τζέιμς - Μονακό

Η δεύτερη ημέρα της 9ης αγωνιστικής της Euroleague ολοκληρώθηκε με δύο μεγάλα αποτελέσματα για τις ομάδες των Δημήτρη Ιτούδη και Βασίλη Σπανούλη. Η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Μονακό πέτυχαν εντυπωσιακά «διπλά» που τις διατηρούν ψηλά στη βαθμολογία και επιβεβαιώνουν την εξαιρετική τους πορεία στη φετινή διοργάνωση.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα, επικρατώντας της Dubai BC με το εντυπωσιακό 109-97 στο Σεράγεβο. Με αυτή τη νίκη, οι Ισραηλινοί ανέβηκαν στο 7-2, αφήνοντας πίσω τους την ήττα από τον Ολυμπιακό και δείχνοντας ότι παραμένουν σε εξαιρετική κατάσταση.

Το ίδιο εντυπωσιακή ήταν και η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, η οποία πήρε επικό διπλό απέναντι στη Μακάμπι, επικρατώντας στην παράταση με 112-107. Πρωταγωνιστής για άλλη μια φορά ήταν ο Μάικ Τζέιμς, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στη Euroleague, που έκανε σπουδαία εμφάνιση και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.

Ο Τζέιμς σημείωσε 34 πόντους (5/11 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 12/16 βολές), ενώ πρόσθεσε 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη και συγκέντρωσε 37 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), σε ακόμα μία παράσταση υψηλού επιπέδου από τον ηγέτη της Μονακό.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα 9ης αγωνιστικής

  • Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68
  • Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν 81-67
  • Dubai BC – Χάποελ Τελ Αβίβ 97-109
  • Μπασκόνια – Βίρτους Μπολόνια 87-76
  • Παρί – Μπάγερν Μονάχου 82-86
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό 107-112 (96-96 κ.α)
  • Αναντολού Εφές – Αρμάνι Μιλάνο 7/11 στις 19:30
  • Ζάλγκιρις Κάουνας – Βαλένθια 7/11 στις 20:00
  • Ολυμπιακός – Παρτίζαν 7/11 στις 21:15
  • Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 7/11 στις 21:30

Κατάταξη

  1. Ερυθρός Αστέρας 7-2
  2. Χάποελ Τελ Αβίβ 7-2
  3. Ζάλγκιρις 6-2
  4. Μονακό 6-3
  1. Ολυμπιακός 5-3
  2. Βαλένθια 5-3
  1. Μπαρτσελόνα 5-3
  2. Παναθηναϊκός 5-4
  3. Μπάγερν Μονάχου 5-4
  4. Ρεάλ Μαδρίτης 4-4
  1. Παρί 4-5
  2. Φενέρμπαχτσε 4-5
  3. Βίρτους Μπολόνια 4-5
  4. Αρμάνι Μιλάνο 3-5
  5. Αναντολού Εφές 3-5
  6. Παρτίζαν 3-5
  7. Dubai Basketball 3-6
  8. Μπασκόνια 3-6
  9. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7
  10. Βιλερμπάν 2-7

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

  • Dubai BC – Ερυθρός Αστέρας 11/11 στις 18:00
  • Φενέρμπχτσε – Μακάμπι Τελ Αβίβ 11/11 στις 21:00
  • Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια 11/11 στις 21:05
  • Παρτίζαν – Μονακό 11/11 στις 21:30
  • Βίρτους Μπολόνια – Αναντολού Εφές 11/11 στις 21:30
  • Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 11/11 στις 21:30
  • Παρί – Παναθηναϊκός 11/11 στις 22:00
  • Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας 12/11 στις 21:15
  • Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα 12/11 στις 21:30
  • Αρμάνι Μιλάνο – Βιλερμπάν 12/11 στις 21:30

