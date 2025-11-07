Euroleague: Με πρωταγωνιστή τον Μάικ Τζέιμς η Μονακό πήρε το «θρίλερ» στο Βελιγράδι – Η βαθμολογία πριν από τον αγώνα του Ολυμπιακού

Η δεύτερη ημέρα της 9ης αγωνιστικής της Euroleague ολοκληρώθηκε με δύο μεγάλα αποτελέσματα για τις ομάδες των Δημήτρη Ιτούδη και Βασίλη Σπανούλη. Η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Μονακό πέτυχαν εντυπωσιακά «διπλά» που τις διατηρούν ψηλά στη βαθμολογία και επιβεβαιώνουν την εξαιρετική τους πορεία στη φετινή διοργάνωση.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα, επικρατώντας της Dubai BC με το εντυπωσιακό 109-97 στο Σεράγεβο. Με αυτή τη νίκη, οι Ισραηλινοί ανέβηκαν στο 7-2, αφήνοντας πίσω τους την ήττα από τον Ολυμπιακό και δείχνοντας ότι παραμένουν σε εξαιρετική κατάσταση.

Το ίδιο εντυπωσιακή ήταν και η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, η οποία πήρε επικό διπλό απέναντι στη Μακάμπι, επικρατώντας στην παράταση με 112-107. Πρωταγωνιστής για άλλη μια φορά ήταν ο Μάικ Τζέιμς, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στη Euroleague, που έκανε σπουδαία εμφάνιση και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.

Ο Τζέιμς σημείωσε 34 πόντους (5/11 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 12/16 βολές), ενώ πρόσθεσε 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη και συγκέντρωσε 37 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), σε ακόμα μία παράσταση υψηλού επιπέδου από τον ηγέτη της Μονακό.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα 9ης αγωνιστικής

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68

– Παναθηναϊκός 86-68 Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν 81-67

– Βιλερμπάν 81-67 Dubai BC – Χάποελ Τελ Αβίβ 97-109

97-109 Μπασκόνια – Βίρτους Μπολόνια 87-76

– Βίρτους Μπολόνια 87-76 Παρί – Μπάγερν Μονάχου 82-86

82-86 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό 107-112 (96-96 κ.α)

Αναντολού Εφές – Αρμάνι Μιλάνο 7/11 στις 19:30

Ζάλγκιρις Κάουνας – Βαλένθια 7/11 στις 20:00

Ολυμπιακός – Παρτίζαν 7/11 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 7/11 στις 21:30

Κατάταξη

Ερυθρός Αστέρας 7-2 Χάποελ Τελ Αβίβ 7-2 Ζάλγκιρις 6-2 Μονακό 6-3

Ολυμπιακός 5-3 Βαλένθια 5-3

Μπαρτσελόνα 5-3 Παναθηναϊκός 5-4 Μπάγερν Μονάχου 5-4 Ρεάλ Μαδρίτης 4-4

Παρί 4-5 Φενέρμπαχτσε 4-5 Βίρτους Μπολόνια 4-5 Αρμάνι Μιλάνο 3-5 Αναντολού Εφές 3-5 Παρτίζαν 3-5 Dubai Basketball 3-6 Μπασκόνια 3-6 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7 Βιλερμπάν 2-7

