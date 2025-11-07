Euroleague: Με πρωταγωνιστή τον Μάικ Τζέιμς η Μονακό πήρε το «θρίλερ» στο Βελιγράδι – Η βαθμολογία πριν από τον αγώνα του Ολυμπιακού

Η δεύτερη ημέρα της 9ης αγωνιστικής της Euroleague ολοκληρώθηκε με δύο μεγάλα αποτελέσματα για τις ομάδες των Δημήτρη Ιτούδη και Βασίλη Σπανούλη. Η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Μονακό πέτυχαν εντυπωσιακά «διπλά» που τις διατηρούν ψηλά στη βαθμολογία και επιβεβαιώνουν την εξαιρετική τους πορεία στη φετινή διοργάνωση.
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα, επικρατώντας της Dubai BC με το εντυπωσιακό 109-97 στο Σεράγεβο. Με αυτή τη νίκη, οι Ισραηλινοί ανέβηκαν στο 7-2, αφήνοντας πίσω τους την ήττα από τον Ολυμπιακό και δείχνοντας ότι παραμένουν σε εξαιρετική κατάσταση.
Το ίδιο εντυπωσιακή ήταν και η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, η οποία πήρε επικό διπλό απέναντι στη Μακάμπι, επικρατώντας στην παράταση με 112-107. Πρωταγωνιστής για άλλη μια φορά ήταν ο Μάικ Τζέιμς, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στη Euroleague, που έκανε σπουδαία εμφάνιση και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.
Ο Τζέιμς σημείωσε 34 πόντους (5/11 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 12/16 βολές), ενώ πρόσθεσε 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη και συγκέντρωσε 37 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), σε ακόμα μία παράσταση υψηλού επιπέδου από τον ηγέτη της Μονακό.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα 9ης αγωνιστικής
- Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68
- Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν 81-67
- Dubai BC – Χάποελ Τελ Αβίβ 97-109
- Μπασκόνια – Βίρτους Μπολόνια 87-76
- Παρί – Μπάγερν Μονάχου 82-86
- Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό 107-112 (96-96 κ.α)
- Αναντολού Εφές – Αρμάνι Μιλάνο 7/11 στις 19:30
- Ζάλγκιρις Κάουνας – Βαλένθια 7/11 στις 20:00
- Ολυμπιακός – Παρτίζαν 7/11 στις 21:15
- Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 7/11 στις 21:30
Κατάταξη
- Ερυθρός Αστέρας 7-2
- Χάποελ Τελ Αβίβ 7-2
- Ζάλγκιρις 6-2
- Μονακό 6-3
- Ολυμπιακός 5-3
- Βαλένθια 5-3
- Μπαρτσελόνα 5-3
- Παναθηναϊκός 5-4
- Μπάγερν Μονάχου 5-4
- Ρεάλ Μαδρίτης 4-4
- Παρί 4-5
- Φενέρμπαχτσε 4-5
- Βίρτους Μπολόνια 4-5
- Αρμάνι Μιλάνο 3-5
- Αναντολού Εφές 3-5
- Παρτίζαν 3-5
- Dubai Basketball 3-6
- Μπασκόνια 3-6
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7
- Βιλερμπάν 2-7
Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής
- Dubai BC – Ερυθρός Αστέρας 11/11 στις 18:00
- Φενέρμπχτσε – Μακάμπι Τελ Αβίβ 11/11 στις 21:00
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια 11/11 στις 21:05
- Παρτίζαν – Μονακό 11/11 στις 21:30
- Βίρτους Μπολόνια – Αναντολού Εφές 11/11 στις 21:30
- Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 11/11 στις 21:30
- Παρί – Παναθηναϊκός 11/11 στις 22:00
- Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας 12/11 στις 21:15
- Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα 12/11 στις 21:30
- Αρμάνι Μιλάνο – Βιλερμπάν 12/11 στις 21:30