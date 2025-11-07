Γερουσία των ΗΠΑ: Απέρριψε ψήφισμα που θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να επιτεθεί στη Βενεζουέλα

Η Γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε την Πέμπτη ψήφισμα που θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε στρατιωτική επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου. Η απόφαση ελήφθη μόλις μία ημέρα μετά τις διαβεβαιώσεις αξιωματούχων της κυβέρνησης προς τα μέλη του Κογκρέσου ότι η Ουάσιγκτον δεν σκοπεύει, τουλάχιστον προς το παρόν, να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις σε βενεζουελανικό έδαφος.

Με οριακό αποτέλεσμα 51 ψήφους έναντι 49, η Γερουσία –κατά κύριο λόγο με βάση τις κομματικές γραμμές– απέρριψε την πρόταση να τεθεί σε ψηφοφορία το ψήφισμα που αφορούσε τις πολεμικές εξουσίες του προέδρου.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 16 επιθέσεις εναντίον σκαφών στα ανοιχτά της Βενεζουέλας και του Ειρηνικού, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 65 άνθρωποι.

Οι συνεχείς στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στο Κογκρέσο για το ενδεχόμενο μίας ευρύτερης στρατιωτικής σύγκρουσης με τη Βενεζουέλα. Η ανησυχία αυτή οδήγησε στην κατάθεση ενός διακομματικού ψηφίσματος, το οποίο υπέγραψαν οι Δημοκρατικοί Τιμ Κέιν (Βιρτζίνια) και Άνταμ Σιφ (Καλιφόρνια), καθώς και ο Ρεπουμπλικανός Ραντ Πολ (Κεντάκι).

Πηγή: Reuters