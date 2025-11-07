Γερουσία των ΗΠΑ: Απέρριψε ψήφισμα που θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να επιτεθεί στη Βενεζουέλα

Enikos Newsroom

διεθνή

Γερουσία των ΗΠΑ: Απέρριψε ψήφισμα που θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να επιτεθεί στη Βενεζουέλα

Η Γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε την Πέμπτη ψήφισμα που θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε στρατιωτική επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου. Η απόφαση ελήφθη μόλις μία ημέρα μετά τις διαβεβαιώσεις αξιωματούχων της κυβέρνησης προς τα μέλη του Κογκρέσου ότι η Ουάσιγκτον δεν σκοπεύει, τουλάχιστον προς το παρόν, να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις σε βενεζουελανικό έδαφος.

Με οριακό αποτέλεσμα 51 ψήφους έναντι 49, η Γερουσία –κατά κύριο λόγο με βάση τις κομματικές γραμμές– απέρριψε την πρόταση να τεθεί σε ψηφοφορία το ψήφισμα που αφορούσε τις πολεμικές εξουσίες του προέδρου.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 16 επιθέσεις εναντίον σκαφών στα ανοιχτά της Βενεζουέλας και του Ειρηνικού, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 65 άνθρωποι.

Οι συνεχείς στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στο Κογκρέσο για το ενδεχόμενο μίας ευρύτερης στρατιωτικής σύγκρουσης με τη Βενεζουέλα. Η ανησυχία αυτή οδήγησε στην κατάθεση ενός διακομματικού ψηφίσματος, το οποίο υπέγραψαν οι Δημοκρατικοί Τιμ Κέιν (Βιρτζίνια) και Άνταμ Σιφ (Καλιφόρνια), καθώς και ο Ρεπουμπλικανός Ραντ Πολ (Κεντάκι).

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 νοητικές παγίδες που μπαίνουν εμπόδιο στην επιτυχία – Πώς να τις ξεπεράσετε

ΕΚΑΒ: Υγειονομική κάλυψη του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας

Ανοιχτή πρόσκληση Πιερρακάκη για επενδύσεις σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας

Διπλασιάζεται η οικονομική ενίσχυση των συνταξιοδοτούμενων θυμάτων πολέμου

Ένα από τα πιο ισχυρά μοντέλα AI για δημιουργία βίντεο από κείμενο είναι πλέον διαθέσιμο σε Android

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
02:45 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Τιμή μου να υπηρετώ ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα» – Η ανάρτησή της και οι φωτογραφίες

Τις πρώτες της ημέρες στην Ελλάδα διανύει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολι...
01:00 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν δεκαετές πακέτο αμοιβών ύψους 1 τρισεκ. δολαρίων για τον Έλον Μασκ

Οι μέτοχοι του ομίλου Tesla, στη γενική συνέλευσή τους χθες Πέμπτη στο Όστιν (Τέξας), όπου βρί...
23:52 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Πελόζι: Η πολιτικός που τα «έβαλε» με τον Τράμπ όσο κανένας άλλος – Το ειρωνικό χειροκρότημα, το σκίσιμο ομιλίας του και τα αλληλοχτυπήματα ως το τέλος

Η Νάνσι Πελόζι, η οποία την Πέμπτη ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από την πολιτική στο τέλος της ...
23:46 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Βέλγιο: Ανεστάλη η λειτουργία του αεροδρομίου των Βρυξελλών λόγω… drone – Δείτε βίντεο

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του το βράδυ της Πέμπτης (6/11),...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς