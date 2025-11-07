Δήμητρα Παπαδήμα για Γιάννη Μποσταντζόγλου: «Το βράδυ δεν έκλεισε μάτι, μη τυχόν και….»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη ήταν το πρωί της Πέμπτης (6/11) η Δήμητρα Παπαδήμα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η επιτυχημένη ηθοποιός αναφέρθηκε και στους ανθρώπους της, τον σύζυγό της και συνάδελφό της, Γιάννη Μποσταντζόγλου, και στην κόρη τους, Μαρία-Θαλασσινή, η οποία έχει ακολουθήσει επίσης τον δρόμο της Τέχνης.

Μιλώντας για την κόρη της και την συνεργασία τους στο θέατρο, η Δήμητρα Παπαδήμα είπε ότι: «Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι μαζί. Έχει πάρει τον δικό της δρόμο και είναι ωραίο αυτό, τα παιδιά να παίρνουν τον δικό τους δρόμο. Παρ’ όλο που επέλεξαν αφού τελείωσαν πανεπιστήμια, να κάνουν την ίδια δουλειά με τον μπαμπά και την μαμά, θέλουν να έχουν τη δική τους προσωπικότητα!

Στην αρχή ζορίστηκα σε αυτό. Τα πολύ δύσκολα σε ό,τι αφορά την σχέση με την κόρη, είναι τώρα που μεγάλωσε, κι εγώ εκεί “τι θα φας παιδί μου; Πρόσεχε παιδί μου, ντύσου παιδί μου, κάνε παιδί μου”.

Είναι αφύσικο; Δεν ξέρω. Από την άλλη βλέπω ότι όταν το παιδί σου σε ξέρει, του έχεις ανοιχτεί και σε ξέρει καλά ποια είσαι, ξέρει γιατί φέρεσαι έτσι, σε δικαιολογεί κάπου. Όσο και να σου φωνάζει, κάπου σε δικαιολογεί. Ο Γιάννης είναι μπαμπάς της ουσίας, μου λέει “άσε το παιδί”».

Σχετικά με τον Γιάννη Μποσταντζόγλου, η καλλιτέχνις είπε ότι: «Έχει πολύ πλάκα, δεν υπάρχει. Τώρα πια δεν τσακωνόμαστε, κάποτε… Τώρα δεν τσακωνόμαστε. Το βράδυ δεν έκλεισε μάτι, μη τυχόν και δεν ξυπνήσω το πρωί για την εκπομπή!

Δεν κοιμόμαστε μαζί, βαριέμαι. Ούτε αυτός θέλει, θέλει την ησυχία του, βλέπει τα αθλητικά του. Είναι πάρα πολύ ωραίο να κοιμάσαι μόνη σου, γιατί να σε ενοχλεί ο άλλος με την κλωτσιά του, γιατί ο Γιάννης κάνει και κάπως τα πόδια του στον ύπνο του, με το ροχαλητό του; Εγώ θέλω τη γωνίτσα μου!».