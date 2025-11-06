Λάκης Λαζόπουλος: Το συγκινητικό «αντίο» στην Αλεξία Παπαλαζάρου – «Στο καλό φιλενάδα…»

Γνωστή έγινε πριν από λίγες ημέρες, η δυσάρεστη είδηση του θανάτου της σκηνοθέτιδος Αλεξίας Παπαλαζάρου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, ύστερα από μία γενναία και πολυετή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Ο Λάκης Λαζόπουλος με μία συγκινητική ανάρτηση που έκανε στο προφίλ του στο Instagram την Πέμπτη (6/11), με την μορφή του story, θέλησε να αποχαιρετήσει και δημόσια την καλή του φίλη. Μάλιστα, αναφέρθηκε με έναν πολύ τρυφερό τρόπο στη κόρη της Αλεξίας Παπαλαζάρου, αποκαλύπτοντας την υπόσχεση που της έχει δώσει.

Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης δημοσίευσε μία φωτογραφία της Αλεξίας Παπαλαζάρου και έγραψε: «Στο καλό φιλενάδα. Την κόρη σου την Λαζαρία την έχω στην παράσταση και θα με έχει δίπλα της όποτε με χρειαστεί, όπως σου υποσχέθηκα!».