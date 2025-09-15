Λάκης Λαζόπουλος: «Η μάνα μου σε μια παράσταση έβγαλε φωτογραφία του νεκρού πατέρα μου, για να ακούσει κι εκείνος»

Ο Λάκης Λαζόπουλος το πρωί της Δευτέρας (15/9) ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης με την μεγάλη πορεία στον χώρο της Τέχνης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρθηκε και στη μητέρα του, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2015.

Μιλώντας για το γεγονός πως θέλει ο κόσμος να ασχολείται μόνο με τα επαγγελματικά του και όχι και με την προσωπική του ζωή, ο Λάκης Λαζόπουλος είπε ότι: «Εγώ είμαι της άποψης ότι ο καθένας βάζει τις συντεταγμένες του. Εγώ δεν νομίζω ότι ποτέ έβαλα οτιδήποτε άλλο παρά μόνο τη δουλειά μου.

Αυτή είναι η άποψή μου από την αρχή, με το που βγήκα. Δεν το ήθελα και δεν το ήθελε και κανένας στο σπίτι μου. Κανείς! Με τον κόσμο μπορεί να έχω μοιραστεί ιστορίες με τη μάνα μου. Η μάνα μου ερχόταν και στις εκπομπές. Μάλιστα τη μάνα μου την έβαζα να κάθεται πιο πίσω και ήθελε να μπαίνει πιο μπροστά. Της έλεγα να πηγαίνει πιο πίσω, γιατί δεν μπορούσα να την βλέπω. Άμα την βλέπω θυμάμαι την αυλή μου, θυμάμαι τη συγκίνηση, θυμάμαι πράγματα…».

Συνεχίζοντας, ο αγαπημένος καλλιτέχνης εξομολογήθηκε πως: «Μου είχε κάνει κάτι σε μια παράσταση. Είχε πεθάνει ο πατέρας μου και παίζω και ξαφνικά τη βλέπω να ανοίγει την τσάντα και να βγάζει τη φωτογραφία του για να ακούσει και εκείνος. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που βλέπουν, βλέπω κι εγώ. Δηλαδή μπορώ να σε δω».

