Άννα Βίσση: Το πρώτο μήνυμα μετά τις δύο sold out συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο – «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο»

Enikos Newsroom

lifestyle

Άννα Βίσση

Πάνω από 120.000 θεατές κατέκλυσαν το Καλλιμάρμαρο για τις δύο sold out συναυλίες της Άννας Βίσση. Η τραγουδίστρια πριν από λίγο έκανε την πρώτη ανάρτηση, ευχαριστώντας τον κόσμο για την μοναδική ενέργεια.

«Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο. Τα λόγια μου τελείωσαν. Μιλήσατε για όλα εσείς. Εγώ προσπάθησα για άλλη μια φορά να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου σε αυτό που αγαπώ να κάνω. Κι εσείς με δικαιώσατε. Εύχομαι όλοι στις ζωές μας να βρίσκουμε αγάπη και φιλία αληθινή. Ο κόσμος έγινε χαλεπός και οι σχέσεις δυσεύρετες. Χτες και προχτές είδα αγκαλιές πρόσωπα όμορφα και χαμογελαστά στόματα παθιασμένα να τραγουδούν. Δεν ήταν η συναυλία της Βίσση. Ήταν η συναυλία μας. Ευγνώμων για πάντα» έγραψε η Άννα Βίσση.

15:08 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

