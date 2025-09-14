Νίκος Καρβέλας: Η ξεχωριστή αφιέρωση στην Άννα Βίσση και το φιλί επί σκηνής, που «ξεσήκωσε» το Καλλιμάρμαρο – Δείτε το βίντεο

Enikos Newsroom

lifestyle

Άννα Βίσση

Σείστηκε από χειροκροτήματα το Καλλιμάρμαρο το βράδυ του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου όταν ο Νίκος Καρβέλας ανέβηκε στη σκηνή, λίγο μετά τη συγκινητική αναφορά της Άννας Βίσση.

Άννα Βίσση: Τα δάκρυα συγκίνησης στο Καλλιμάρμαρο και τα λόγια καρδιάς για τον Νίκο Καρβέλα

Η στιγμή ήταν φορτισμένη. Ο δημιουργός που έχει χαρίσει δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες, βρέθηκε ξανά μπροστά σε χιλιάδες θεατές και ερμήνευσε ένα από τα τραγούδια που κουβαλούν όλη την αλήθεια και την ευαισθησία του.

Με τη χαρακτηριστική του φωνή, ο Νίκος Καρβέλας τραγούδησε και αφιέρωσε το κομμάτι «Μη μου πάθεις τίποτα», προσαρμόζοντας τους στίχους στην περίσταση:
«Σ’ ένα κόσμο που δε θα υπάρχεις
μέσα εσύ
Αννούλα μου μοναδική
δε θ’ άντεχα να ζήσω
μη μου πάθεις τίποτα».

Το κοινό ακολούθησε κάθε λέξη, με πολλούς να δακρύζουν και άλλους να τραγουδούν δυνατά μαζί του, σε μια ατμόσφαιρα που έμοιαζε να «παγώνει τον χρόνο». Η ένταση της στιγμής κορυφώθηκε όταν ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση μοιράστηκαν ένα συγκινητικό φιλί στη σκηνή, αφήνοντας το πλήθος άφωνο.

Η εικόνα της Άννας Βίσση να παρακολουθεί συγκινημένη, μαζί με το πλήθος να τον χειροκροτεί όρθιο, ήταν μια από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

 

00:00 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

