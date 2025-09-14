Άννα Βίσση: Τα δάκρυα συγκίνησης στο Καλλιμάρμαρο και τα λόγια καρδιάς για τον Νίκο Καρβέλα

Κατά τη διάρκεια της μεγάλης της συναυλίας στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο, το βράδυ του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, η Άννα Βίσση μοιράστηκε με το κοινό της συγκινητικά λόγια για τη σχέση της με τη μουσική, αλλά και με τον Νίκο Καρβέλα.

Η Άννα Βίσση αποκάλυψε αρχικά ότι το προηγούμενο βράδυ δεν είχε κοιμηθεί καλά λόγω του άγχους της για τη σημερινή συναυλία.

«Χθες το βράδυ, πριν κοιμηθώ – που δεν κοιμήθηκα και πάρα πολύ απ’ το άγχος μου – διάβαζα τα μηνύματά σας. Τα διαβάζω, μην νομίζετε.., όσο χρόνο έχω. Με ενδιαφέρει τι λέτε, με ενδιαφέρει πώς αισθάνεστε, με ενδιαφέρει πώς περνάνε τα τραγούδια μου μέσα στη ζωή σας, στο μυαλό σας. Τραγούδια που εγώ τραγουδάω και εκείνος γράφει», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια διάβασε ένα προσωπικό κείμενο, όπως είπε, «σαν ένα γράμμα προς τον εαυτό μου, για να μην πω λιγότερα απ’ αυτά που θέλω να πω».

«Αναρωτιέμαι πολλές ώρες ποια είμαι. Νομίζω ότι ο καθένας μας αναρωτιέται ποιος είναι και ποτέ δεν απαντιέται αυτό. Όλη μου η ζωή ήταν και θα είναι, μέχρι τέλους, η καρμική σχέση μου με τη μουσική. Εδώ και τρεις ώρες, παραπάνω μάλλον, ερμηνεύω τραγούδια που έγραψε εκείνος, που είχα την τύχη να γνωρίσω το 1973, όταν ήρθαμε από την Κύπρο στην Αθήνα».

Η τραγουδίστρια δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη μακρόχρονη πορεία της με τον Νίκο Καρβέλα: «Η ζωή μας από τότε κοινή στο πάντα. Ιδέες, σκέψεις, σχέδια, οράματα, απογοητεύσεις και χαρές. Ή ακόμα και λάθη που οδηγούσαν στα σωστά πάντα. Κοιτώντας μπροστά. Η εξέλιξη, ο αυθορμητισμός, το χιούμορ και το γούστο μας στη μουσική, πάντα οι οδηγοί μας. Ο καθένας με το δικό του ταλέντο, διαφορετικό, ευτυχώς… Εκείνος έγραφε κι εγώ ερμήνευα. Μαζί ονειρευόμασταν και συνεχίζουμε ακόμα».

Κλείνοντας την ομιλία της, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της.

«Δεν μπορώ να τον βλέπω απλά να κάθεται σε αυτό το σκαμνί. Θέλω να τον φέρω εδώ. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε», είπε.