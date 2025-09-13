Άννα Βίσση: Εκρηκτική εμφάνιση στο Καλλιμάρμαρο – Το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε την μεγαλειώδη συναυλία

Πάνω από 60 χιλιάδες κόσμου βρίσκεται αυτή την στιγμή στο Καλλιμάρμαρο προκειμένου να παρακολουθήσει την μεγαλειώδη συναυλία της Άννας Βίσση. Η σπουδαία τραγουδίστρια για ακόμα μία χρόνια έδωσε ραντεβού με τους θαυμαστές της στο Παναθηναϊκό Στάδιο, αποδεικνύοντας πως είναι η απόλυτη Ελληνίδα σταρ.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια εμφανίστηκε στην ειδική σκηνή που έχει στηθεί στο αρχαίο ελληνικό στάδιο φορώντας μία εντυπωσιακή δημιουργία γνωστού οίκου μόδας και έχοντας τα μαλλιά της λυτά, έτσι ακριβώς όπως την έχει αγαπήσει το κοινό της.

Η Άννα Βίσση ξεκίνησε την μουσική βραδιά με την μεγάλη επιτυχία της «Σε περίπτωση που», με τους δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές της που βρίσκονται στο Καλλιμάρμαρο, να τραγουδούν ενθουσιασμένοι μαζί της το κομμάτι.