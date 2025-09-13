Ανδρομάχη: «Θεέ μου, σ’ ευχαριστούμε γι’ αυτήν την ευλογία…» – Το συγκινητικό μήνυμα για τα πρώτα γενέθλια του γιου της

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ανδρομάχη
Φωτογραφία: Instagram/andromache_dim

Τα πρώτα γενέθλια του γιου τους γιόρτασαν την Παρασκευή (12/9) η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης. Η ευτυχισμένη και συγκινημένη μητέρα θέλησε να ευχηθεί και δημοσίως στο παιδάκι της, με μία βαθιά συναισθηματική ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό της στο Instagram, πριν από λίγες ώρες.

Στην δημοσίευσή της, η Ανδρομάχη κοινοποίησε μία φωτογραφία με άρωμα καλοκαιριού. Στο ασπρόμαυρο στιγμιότυπο βλέπουμε την επιτυχημένη τραγουδίστρια να έχει στην αγκαλιά της τον γιο της, ενώ βρίσκονται στην παραλία.

Η Ανδρομάχη κρατάει με τρυφερό τρόπο το κεφαλάκι του και του δίνει ένα πολύ γλυκό φιλί.

Στη λεζάντα του post της, η τραγουδίστρια έχει γράψει: «Χαρά μου, φως μου, πλασματάκι μου καλόψυχο και τρυφερό χρόνια σου πολλά και καλά, γεμάτα αγάπη και υπέροχες στιγμές.

Ερωτάκι μου μικρούλικο, δεν το πιστεύω πως πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος από την ημέρα που σε πήραμε για πρώτη φορά αγκαλιά. Είσαι τα πάντα, όλα, όλος ο κόσμος, η γη και ο ουρανός. Σ ’ευχαριστώ που είμαι η μανούλα σου. Θεέ μου, σ’ ευχαριστούμε γι’ αυτήν την ευλογία. Σε λατρεύουμε μωράκι μου. Γιώργο Λιβάνη το παιδάκι μας».

20:50 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

