Μαρία Ιωαννίδου για Ρένα Βλαχοπούλου: «Πίστευε στο ταλέντο μου, με μάλωνε σκληρά και με έκανε να κλαίω»

Η Μαρία Ιωαννίδου ξεκίνησε την καριέρα της στον χώρο του θεάματος τη δεκαετία του ’60 και σχεδόν αμέσως ξεχώρισε για το ταλέντο της, διαγράφοντας μία επιτυχημένη πορεία ως χορεύτρια και ηθοποιός. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Λοιπόν», η αγαπημένη καλλιτέχνις μίλησε και για τις Ρένα Βλαχοπούλου και Αλίκη Βουγιουκλάκη, με τις οποίες είχε συνεργαστεί.

Τι θυμάστε από τη Ρένα και την Αλίκη; Είχατε συνεργαστεί έντονα και με τις δύο.

Η Ρένα Βλαχοπούλου μ’ αγαπούσε πολύ και πίστευε στο ταλέντο μου. Μου έλεγε ότι θα γίνω κάποια, αλλά έπρεπε να είμαι προσεκτική, αφοσιωμένη και δοσμένη στη δουλειά μου. Με μάλωνε σκληρά και με έκανε να κλαίω. Θυμάμαι στο γύρισμα στο πλατό του Φίνου, στο οποίο πηγαίναμε καθημερινά με κουτάκι τσίχλες που χρησιμοποιούσαμε στις πρόβες και στα γυρίσματα. Μια μέρα ξέχασα τις τσίχλες και με έστειλε μία ώρα δρόμο να αγοράσω, ήταν Ιούνιος μες στον ήλιο. Ήταν αυστηρή, αλλά με πίστευε, με αγαπούσε και με φιλοξενούσε στο σπίτι της με τον άνδρα της. Μου έλεγε να προσέχω τους ανθρώπους στον χώρο μας και να παρατηρώ πώς λειτουργούν.

Και τι θυμάστε από την Αλίκη Βουγιουκλάκη;

Η Αλίκη ήταν καταπληκτική και με αγαπούσε πολύ, κυρίως γιατί ήταν φίλη με τον Φρέντι, τον πρώην σύζυγό μου. Ήταν όμως δύσκολη και ζήλευε, δεν ήθελε άλλες ξανθιές στις ταινίες της. Με έβαψε κατάμαυρη για μια σκηνή στην ταινία «Το πιο λαμπρό αστέρι» και με έκανε να μη μοιάζω με τον εαυτό μου. Μου άλλαξε τη μύτη και το στόμα με το μακιγιάζ, οπότε στις επαναλήψεις φαίνομαι εντελώς διαφορετική.