Μαρία Ιωαννίδου: «Ο σύντροφός μου αρρώστησε, ήταν το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής μου»

Στο περιοδικό «Λοιπόν» έδωσε συνέντευξη η Μαρία Ιωαννίδου. Η γνωστή ηθοποιός και χορεύτρια μίλησε για το δύσκολο καλοκαίρι που πέρασε φέτος, το οποίο ανέφερε ότι ήταν «το χειρότερο» της ζωής της. Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως ο σύντροφός της αρρώστησε με καρκίνο και εξήγησε πως αυτό που συνέβη ήταν σκληρό, «γιατί ήταν ξαφνικό».

Πώς σας βρήκε το τέλος του καλοκαιριού; Σε τι φάση είστε αυτή την περίοδο;

Δεν είμαι σε κάποια ιδιαίτερη φάση… Ήταν το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής μου. Συμβαίνουν διάφορα. Ο σύντροφός μου αρρώστησε, τώρα ευτυχώς είναι καλά, και δεν πήγα διακοπές ούτε έκανα μπάνιο, παρόλο που είμαι χειμερινή κολυμβήτρια. Σιγά σιγά όμως ισορροπούμε. Το βιβλίο μου πάει καλά και αυτή την περίοδο κυκλοφορεί σε κάποια κανάλια με στόχο να γίνει σίριαλ. Παράλληλα, κοιτάζω τι θα κάνω θεατρικά τον χειμώνα, γιατί θέλω πολύ να δουλέψω στο θέατρο, που έχει άλλη ουσία από την τηλεόραση. Στο θέατρο συγκεντρώνεσαι, γίνεσαι παρέα με τους συναδέλφους, επικοινωνείς καλύτερα και με τον κόσμο.

Ο σύντροφός σας, το πρόβλημα που είχε, είναι το γνωστό; Επανήλθε κάτι τέτοιο;

Είχε καρκίνο. Ναι, πέρασε. Έκανε τις θεραπείες του, συμπεριλαμβανομένων και των χημειοθεραπειών, και χρειάστηκαν κάποιες επαναλήψεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ήταν όμως σκληρό γιατί ήταν ξαφνικό, δεν είχε προηγούμενα, δεν είχε πόνους, τίποτα που να τον προειδοποιεί. Εγώ όταν πέρασα τον καρκίνο είχα τρομερούς πόνους και ξημερωνόμουν στον καναπέ, στο σαλόνι. Εκείνος δεν είχε κάτι τέτοιο, οπότε ήταν σοκ. Περάσαμε μια πολύ κακή περίοδο.

Πώς επηρέασε αυτό το καλοκαίρι σας;

Ήταν το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής μου. Δεν πήγα διακοπές, δεν έκανα μπάνια. Αλλά δεν ήρθε ακόμα η ώρα να κάτσω στον καναπέ, είναι νωρίς. Περιμένω κάποιες απαντήσεις για θεατρικά έργα, ίσως και για τηλεοπτικά, γιατί η δουλειά μου με ενδιαφέρει και με ιντριγκάρει. Είναι η ζωή μου και θέλω να συνεχίσω.

