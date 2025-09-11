Ίαν Στρατής: Πήρε τα γυαλιά ηλίου της Μαίρης Συνατσάκη – Η επική ανάρτηση και η αντίδραση της παρουσιάστριας

Η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής είναι μαζί εδώ και περίπου 5 χρόνια. Ο τραγουδιστής και η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια, στην οποία πρωταγωνιστεί η κόρη τους Ολίβια. Αξίζει να σημειωθεί πως μέλη αυτού του σπιτιού, είναι και τα 3 γατάκια τους.

Το πρωί της Πέμπτης (11/9), ο Ίαν Στρατής μέσα από ένα νέο Instagram story του, αποκάλυψε το αξεσουάρ της Μαίρης Συνατσάκη το οποίο φόρεσε.

Στην selfie φωτογραφία, βλέπουμε τον τραγουδιστή μέσα στο αμάξι, να φοράει πολύ ωραία γυαλιά ηλίου με ταρταρούγα. Στην ανάρτησή του έχει ταγκάρει την σύντροφό του και έχει γράψει: «Δεν βρήκα τα γυαλιά μου και έχω πάρει τα δικά σου να ξέρεις».

Η Μαίρη Συνατσάκη αναδημοσίευσε το story του Ίαν Στρατή και απαντώντας του ανέφερε: «Κράτα τα σου πάνε φουλ!».

Καλεσμένη στην εκπομπή της Μαρίας Σολωμού, η Μαίρη Συνατσάκη μιλώντας για τον Ίαν Στρατή είχε εξομολογηθεί πως: «Μετά τη γέννηση της Ολίβιας έχουμε ξανασυστηθεί με τον Ίαν. Με τον Ίαν γνωριστήκαμε σε μια φάση μου που είχα λύσει πολλά θέματά μου σε σχέση με το πόση ανάγκη μπορώ να έχω έναν άλλο άνθρωπο δίπλα μου. Ήμουν πολύ ανεξάρτητη, πολύ χαρούμενη με το τι συνέβαινε στη ζωή μου, δεν χρειαζόμουν κάποιον να μου καλύψει κάποιο κενό, αντιθέτως ήθελα με κάποιον να περνάμε καλά μαζί!».

«Αυτό που μου συνέβη με την εγκυμοσύνη, ήταν ότι επειδή κλείστηκα πολύ στο σπίτι και χάθηκαν πολλές δικές μου ανεξάρτητες στιγμές, μου προκλήθηκε μια τρομερή ανάγκη για τον Ίαν. Δεν μου ήταν αόρατος, μου ήταν πάρα πολύ αναγκαίος! Ήταν πολύ παράξενο και μπερδευτικό. Δεν κράτησε πολύ», είχε συνεχίσει.