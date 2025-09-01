Μαίρη Συνατσάκη: Ανήρτησε την πιο γλυκιά φωτογραφία της μικρής Ολίβιας με την κόρη της Πηνελόπης Αναστασοπούλου – «Πάμε να λιποθυμήσουμε κάπου μαζί;»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαίρη Συνατσάκη
Φωτογραφία: Instagram/mairiboo

Η Μαίρη Συνατσάκη και η Πηνελόπη Αναστασοπούλου διατηρούν πολύ καλές φιλικές σχέσεις. Μάλιστα, η επιχειρηματίας και δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε story που ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram την Κυριακή (31/8), μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα μία πολύ γλυκιά φωτογραφία της μικρής Ολίβιας, με μία από τις κόρες της ηθοποιού.

Στο τρυφερό στιγμιότυπο βλέπουμε τα δύο μικρά κορίτσια σε ένα παιδικό δωμάτιο. Η κόρη της Πηνελόπης Αναστασοπούλου έχει πάρει στην αγκαλιά της την σχεδόν 3 ετών Ολίβια, μία κίνηση που έκανε τις δύο μητέρες να “λιώσουν”.

Η Μαίρη Συνατσάκη στο story της έχει φροντίσει να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του παιδιού της φίλης της, χρησιμοποιώντας μία κίτρινη καρδιά, ενώ έχει ταγκάρει την ηθοποιό και έχει γράψει: «Πάμε να λιποθυμήσουμε κάπου μαζί;». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πηνελόπη Αναστασοπούλου αναδημοσίευσε την φωτογραφία και απαντώντας στην επιχειρηματία, ανέφερε: «Όπου και όποτε θέλεις». 

Μαίρη Συνατσάκη Πηνελόπη Αναστασοπούλου

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέο ευρωπαϊκό δίκτυο για την έρευνα και την καινοτομία στον καρκίνο

Επιστροφή από διακοπές: Πώς να επανέλθετε ομαλά στη ρουτίνα – Τι συμβουλεύει ειδικός για στρες και κίνητρο

Θεοδωρικάκος: «Στηρίζουμε τη μεσαία τάξη και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»

Νέα υπηρεσία του 1555: Βιντεοκλήση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Νέο εξαιρετικά λεπτό ολογραφικό σύστημα από την Meta και το Stanford φέρνει την επανάσταση

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:50 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρέας Γεωργίου σε Σιμώνη Χριστοδούλου: «Κάθε μέρα σε ερωτεύομαι πιο πολύ…» – Η ανάρτηση για την επέτειο του γάμου τους

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (1/9) ημέρα για τον Ανδρέα Γεωργίου και την Σιμώνη Χριστοδούλου, κα...
22:18 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Ελένη Βουλγαράκη σε Φώτη Ιωαννίδη: «Είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστριά σου» – Το μήνυμα μετά τη μεταγραφή στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης προτιμούν να κρατάνε χαμηλούς τόνους στην προσωπική τ...
21:49 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Σταμάτης Γονίδης: Αποχώρησε από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο – «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου…»

Ο Σταμάτης Γονίδης, με δήλωση που έστειλε στα Μέσα το απόγευμα της Δευτέρας (1/9), ανακοίνωσε ...
21:28 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Χρύσα Κατσαρίνη: «Ο πατέρας μου έχει μία εικοσαετία να επικοινωνήσει μαζί μου…»

Η Χρύσα Κατσαρίνη μέσα στα χρόνια έχει μιλήσει σε συνεντεύξεις της για την κακοποίηση που είχε...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix