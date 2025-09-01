Μαίρη Συνατσάκη: Ανήρτησε την πιο γλυκιά φωτογραφία της μικρής Ολίβιας με την κόρη της Πηνελόπης Αναστασοπούλου – «Πάμε να λιποθυμήσουμε κάπου μαζί;»

Η Μαίρη Συνατσάκη και η Πηνελόπη Αναστασοπούλου διατηρούν πολύ καλές φιλικές σχέσεις. Μάλιστα, η επιχειρηματίας και δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε story που ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram την Κυριακή (31/8), μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα μία πολύ γλυκιά φωτογραφία της μικρής Ολίβιας, με μία από τις κόρες της ηθοποιού.

Στο τρυφερό στιγμιότυπο βλέπουμε τα δύο μικρά κορίτσια σε ένα παιδικό δωμάτιο. Η κόρη της Πηνελόπης Αναστασοπούλου έχει πάρει στην αγκαλιά της την σχεδόν 3 ετών Ολίβια, μία κίνηση που έκανε τις δύο μητέρες να “λιώσουν”.

Η Μαίρη Συνατσάκη στο story της έχει φροντίσει να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του παιδιού της φίλης της, χρησιμοποιώντας μία κίτρινη καρδιά, ενώ έχει ταγκάρει την ηθοποιό και έχει γράψει: «Πάμε να λιποθυμήσουμε κάπου μαζί;».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πηνελόπη Αναστασοπούλου αναδημοσίευσε την φωτογραφία και απαντώντας στην επιχειρηματία, ανέφερε: «Όπου και όποτε θέλεις».