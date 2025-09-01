Ζόζεφιν: Η τελευταία φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει με την γιαγιά της

Δύσκολες ώρες βιώνουν η Ζόζεφιν και η οικογένειά της, ύστερα από την ξαφνική απώλεια της πολυαγαπημένης της γιαγιάς, η οποία πνίγηκε σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη το μεσημέρι της Κυριακής (31/8). Όπως έγινε γνωστό, η 91χρονη Ειρήνη Wendel, κολυμπούσε στον Άγιο Σπυρίδωνα όταν ξαφνικά εντοπίστηκε από τους λουόμενους χωρίς τις αισθήσεις της.

Η Ζόζεφιν είχε μεγάλη αδυναμία στη γιαγιά της, η οποία μάλιστα την είχε βαπτίσει πριν από λίγα χρόνια. Έξι μήνες μετά το Μυστήριο, η τραγουδίστρια είχε πει σε συνέντευξή της στο «Happy Day» πως: «Βαπτίστηκα πριν έξι μήνες και δεν το ξέρει κανένας. Ήμουν αβάπτιστη. Οι γονείς μου ήθελαν να αποφασίσω εγώ. Ένιωσα έτοιμη και με βάπτισε η γιαγιά μου. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ένιωσα καινούριος άνθρωπος».

Η τελευταία φωτογραφία που δημοσίευσε με την γιαγιά της

Στις 18 Αυγούστου, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο της γιαγιά της, η Ζόζεφιν είχε δημοσιεύσει μία φωτογραφία μαζί της.

Στο στιγμιότυπο, το οποίο η τραγουδίστρια είχε συμπεριλάβει σε ανάρτησή της, οι δύο γυναίκες πόζαραν χαμογελαστές. Η Ζόζεφιν στη φωτογραφία κάθεται δίπλα στην γιαγιά της, ενώ στα πόδια της 91χρονης γυναίκας βρίσκεται ένα γλυκύτατο σκυλάκι.

Τον Φεβρουάριο του 2024, η ερμηνεύτρια είχε δημοσίευση ακόμα μία φωτογραφία με την γιαγιά της και στη λεζάντα της ανάρτησης είχε γράψει: «Γιαγιάκα μου σ’ αγαπώ πολύ».