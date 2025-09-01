Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Χρόνια μας πολλά αγάπη μου» – Η τρυφερή ανάρτηση για την πρώτη επέτειο γάμου με τον Γρηγόρη Μόργκαν

Την πρώτη επέτειο του γάμου τους γιορτάζουν σήμερα (1/9) η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν. Το αγαπημένο ζευγάρι παντρεύτηκε την 1η Σεπτεμβρίου του 2024 στο σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη στην Μαραθοκεφάλα Κισάμου στα Χανιά. Δέκα μήνες μετά και συγκεκριμένα στις 11 Ιουλίου του 2025, η οικογένειά τους μεγάλωσε, με τον ερχομό του γιου τους.

Ένα χρόνο μετά τον γάμο τους, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έκανε μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, προκειμένου να εκφράσει και δημοσίως τα συναισθήματά της, για την πρώτη επέτειό τους.

Στη δημοσίευσή της, η γνωστή δημοσιογράφος κοινοποίησε φωτογραφίες από την ημέρα που παντρεύτηκε με τον Γρηγόρη Μόργκαν.

«01.09.24. Σαν σήμερα πριν από έναν χρόνο είπαμε το “ναι” και ξεκινήσαμε το κοινό μας ταξίδι! Σήμερα, ένας χρόνος μετά, κρατάμε στην αγκαλιά μας το μικρό μας θαύμα και το “εμείς” έγινε ακόμα πιο δυνατό. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου», αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.